Gornik Zabrze Fenerbahçe muhtemel 11’leri ve maç kadrosu!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında son durumunu test edecek. Mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, "Gornik Zabrze Fenerbahçe muhtemel 11'leri", "Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı mı?" sorularının yanıtı da merak ediliyor. İşte karşılaşma öncesi beklenen ilk 11'ler ve maç kadrosuna ilişkin detaylar.

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarındaki yolculuğunda büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın saati, hangi kanalda canlı yayınlanacağı ve oynanacağı stadyumla ilgili detayları araştırıyor. İşte Gornik Zabrze - Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin merak edilen bilgiler...

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze - Fenerbahçe karşılaşması, S Sport Plus, S Sport ve İçtimai TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Türkiye ve yurt dışındaki futbolseverler belirtilen platformlar üzerinden takip edebilecek.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Gornik Zabrze - Fenerbahçe mücadelesi, S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Platforma internet bağlantısı bulunan cihazlar üzerinden abonelik sistemiyle erişim sağlanabiliyor.

S SPORT FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için S Sport, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallarda yayın yapacak. Kanal ayrıca Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

İÇTİMAİ TV FREKANS BİLGİLERİ

Mücadele Azerbaycan'ın yayın kuruluşlarından İçtimai TV ekranlarında da canlı olarak yayınlanacak. Kanal, Azerspace 46E uydusu ile Türksat üzerinden şifreli şekilde izlenebiliyor.

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa kupalarındaki kritik mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte iki takım da tur avantajı elde edebilmek için sahada mücadele verecek.

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Polonya'nın Zabrze kentinde bulunan Stadion im. Ernesta Pohla Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Gornik Zabrze'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan statta oynanacak karşılaşmanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Yeni sezon öncesinde Avrupa arenasında yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Gornik Zabrze deplasmanında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise mücadele öncesinde muhtemel 11'leri, maç kadrolarını ve teknik direktörlerin tercihlerini yakından takip ediyor. Kritik karşılaşmanın sonucu, iki takımın UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğunda önemli rol oynayacak.

Muhtemel 11:

Talisca, Kerem, İrfan Can, Guendouzi, İsmail, Levent, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Ederson, Asensio