Görele Belediye Başkanı hangi partili, Hasbi Dede kimdir, neden tutuklandı?

Görele Belediye Başkanı'nın siyasi geçmişi ve bağlı olduğu parti araştırılırken, Hasbi Dede ismi de gündemin merkezine oturdu. "Hasbi Dede kimdir, neden tutuklandı?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görmeye başladı. Yaşanan gelişmelerin perde arkasına dair tüm ayrıntılar haberimizde

CHP'Lİ GÖRELE BELEDİYE BAŞKANI HASBİ DEDE TUTUKLANDI

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında cinsel taciz iddialarıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dede, savcılığın itirazı üzerine yeniden hakim karşısına çıktı ve tutuklandı.

SAVCILIK SERBEST BIRAKMA KARARINA İTİRAZ ETTİ

Soruşturma kapsamında iki gün önce ifadesi alınan Hasbi Dede için savcılık tutuklama talebinde bulunmuştu. Ancak sulh ceza hakimliği, yurt dışına çıkış yasağı koyarak Dede'nin serbest bırakılmasına karar vermişti. Bu karara Cumhuriyet savcısı itiraz etti.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ, YENİDEN MAHKEMEYE ÇIKTI

Savcılığın itirazını değerlendiren asliye ceza mahkemesi, serbest bırakma kararını yerinde bulmadı. Bunun üzerine Hasbi Dede yeniden adliyeye çağrıldı ve hakim karşısına çıktı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Yapılan sorgulamanın ardından mahkeme, Hasbi Dede'nin tutuklanmasına karar verdi. Kararla birlikte Dede cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Hasbi Dede, adliyeye gitmeden önce sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında, hakkında yürütülen soruşturmanın kamuoyuna yansıdığını belirten Dede, iddiaların muhatabı olan ailenin korunmasının kendisi için öncelik olduğunu ifade etti. Dede ayrıca, bu süreçte kendisinin de mağdur olduğunu savundu.

HASBİ DEDE KİMDİR?

Hasbi Dede'nin siyaset serüveni 2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmasıyla başladı. Kısa sürede parti tabanında karşılık bulan Dede, aktif çalışmaları ve sahaya dayalı yaklaşımıyla dikkat çekti. Görele İlçe Teşkilatı'nda yaklaşık bir yıl boyunca Sosyal Politikalardan Sorumlu Komisyon Başkanlığı görevini üstlenen Dede, ilçenin sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarıyla öne çıktı. Bu süreç, onun yerel yönetim vizyonunun da temelini oluşturdu.

Yerel teşkilattaki başarısının ardından CHP Giresun İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Hasbi Dede, bu pozisyonda partinin bölgesel yapılanmasında aktif rol aldı. Seçim stratejileri, saha organizasyonları ve yerel politikaların şekillendirilmesinde etkili olan Dede, Giresun genelinde tanınırlığını artırdı. Bu dönem, onun belediye başkanlığı yolundaki en kritik eşiklerden biri oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimleri, Hasbi Dede'nin siyasi kariyerinde dönüm noktası oldu. Görele Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimde halkın %47,28'inin desteğini alan Dede, sandıktan birinci çıkarak Görele Belediye Başkanı seçildi. Aldığı oy oranı, ilçede değişim beklentisinin ve Dede'ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı.

Hasbi Dede yalnızca siyasetle değil, iş dünyasındaki deneyimiyle de öne çıkan bir isim. 2006 yılından bu yana aktif olarak ticaret hayatının içinde yer alan Dede, Nilada İnşaat Gıda Nakliye San. Tic. Şti. firmasının sahibi olarak müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteriyor. Özel sektörde edindiği yönetim, planlama ve kaynak kullanımı tecrübesini belediyecilik anlayışına yansıtmayı hedefliyor.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Hasbi Dede, aile yaşamını toplumsal sorumluluk bilinciyle birleştiren bir profil çiziyor. Sporcu geçmişinden gelen disiplinli yapısı, çalışma temposuna da yansıyor. Görele'yi daha modern, yaşanabilir ve ekonomik açıdan güçlü bir ilçe haline getirme hedefiyle projeler üzerinde çalışan Dede, önümüzdeki dönemde ilçenin çehresini değiştirmeyi amaçlıyor.