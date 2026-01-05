Gömeç'te yılbaşı gecesi ne oldu? Gömeç'teki tüfekli saldırıyı aftan yararlanan kişi mi yaptı?

Yeni yıla girilen saatlerde Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaşanan kanlı saldırı, kutlamaların yerini derin bir yasa bıraktı. Bir restoranda başlayan alkol talebi tartışmasının, saatler sonra tüfekli saldırıya dönüşmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından gözler, saldırıyı gerçekleştiren kişinin geçmişine çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÖMEÇ'TEKİ CİNAYETİN DETAYLARI NELER?

Balıkesir'in Gömeç ilçesi, 2026 yılına kanlı bir başlangıç yaptı. Yılbaşı gecesinin ilk saatlerinde Kızko Sahili'nde bulunan bir restoranda yaşanan silahlı saldırı, ilçede derin bir üzüntüye neden oldu. Tüfekle gerçekleştirilen saldırıda Hasan Durka yaşamını yitirirken, biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Olayın, saldırganın alkollü içki isteğinin reddedilmesi üzerine meydana geldiği öğrenildi. Güvenlik kamerası kayıtları ve olay öncesine ait görüntüler, yaşanan dehşeti tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

GÖMEÇ'TEKİ CİNAYETİ KİM İŞLEDİ?

Gömeç'te yaşanan silahlı saldırının faili olarak Gürkan T. belirlendi. Edinilen bilgilere göre saldırgan, kısa süre önce cezaevinden aftan yararlanarak tahliye edilmişti. Restorana giderek alkollü içki isteyen Gürkan T., olumsuz yanıt almasının ardından mekândan ayrıldı. Ancak yaklaşık iki saat sonra elinde tüfekle geri dönerek saldırıyı gerçekleştirdi.

O GECE NELER OLDU?

Yılbaşı gecesi müşterilerin ayrılmasının ardından restoran çalışanları kendi aralarında oturdukları sırada Gürkan T. mekâna elinde tüfekle girdi. Kapıdan içeri girer girmez rastgele ateş açan saldırganın silahından çıkan saçmalar; Hasan Durka, Zafer A., işletme sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen bir kadına isabet etti. Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı ancak jandarma ekiplerinin yaklaşık iki saat süren takibi sonucunda yakalandı.

GÜRKAN T. KİMDİR?

Gürkan T. (42), Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yılbaşı gecesi restoranda yaşanan silahlı saldırının failidir. Olaydan önce cezaevinden af kapsamında tahliye edildiği öğrenilen Gürkan T.'nin, alkol talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Kaçışının ardından Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan Gürkan T. gözaltına alınarak adli sürece teslim edildi.