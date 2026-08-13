Gol Kralı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Gol Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gol Kralı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gol Kralı filmini izleyecek olanların merak ettiği Gol Kralı konusu nedir, Gol Kralı oyuncuları kimler ve Gol Kralı özeti gibi konuları inceliyoruz.

GOL KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? GOL KRALI FİLMİ OYUNCULARI VE KONUSU

Türk sinemasının unutulmaz komedi yapımları arasında yer alan Gol Kralı, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmlerden biri olarak yıllar sonra da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı filmde, futbol dünyası üzerinden gelişen eğlenceli olaylar ve aşk hikâyesi mizahi bir dille anlatılıyor. Televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler, “Gol Kralı filmi nerede çekildi?”, “Gol Kralı ne zaman çekildi?”, “Gol Kralı filmi oyuncuları kimler?” ve “Gol Kralı filminin konusu ne?” sorularına yanıt arıyor.

GOL KRALI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gol Kralı, 1980 yapımı bir Türk komedi filmidir. Bazı kaynaklarda filmin yapım yılı 1981 olarak da belirtilse de filmin yapım materyallerinde ve yaygın film kayıtlarında 1980 yılı öne çıkıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet otururken, senaryoda Osman F. Seden'in imzası bulunuyor. Yapım, Aziz Nesin'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanmıştır.

GOL KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gol Kralı filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmde İstanbul'un farklı bölgeleri, dönemin mahalleleri, sokakları ve futbol sahaları kullanıldı. Bu nedenle yapımda hem şehir yaşamından hem de futbol atmosferinden çeşitli görüntülere yer veriliyor.

GOL KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin başkahramanı Sait Sarıoğlu, saf, temiz kalpli ve taşralı bir gençtir. Bir gün Sevim Ferferik'i görerek ona âşık olur. Ancak Sevim'in futbola büyük ilgi duyması, Sait'in de hayatını değiştirmesine neden olur. Sevdiği kadının ilgisini kazanmak isteyen Sait, futbolcu olmaya karar verir.

Sait'in futbol konusunda yeterli deneyime sahip olmamasına rağmen bu alanda yükselmeye çalışması, birbirinden komik olayların yaşanmasına yol açar. Zamanla futbol dünyasının içine giren Sait, yalnızca sevdiği kadının ilgisini kazanmak için çıktığı bu yolda beklenmedik bir şekilde dikkat çekmeye başlar. Film, aşk, futbol ve çıkar ilişkilerini Kemal Sunal'ın kendine özgü mizah anlayışıyla bir araya getiriyor.

GOL KRALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gol Kralı'nın başrolünde Türk sinemasının usta oyuncularından Kemal Sunal yer alıyor. Filmde Sunal'a çok sayıda deneyimli oyuncu eşlik ediyor.

Filmin öne çıkan oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Kemal Sunal – Sait Sarıoğlu

• Suna Yıldızoğlu – Sevim Ferferik

• Suzan Avcı – Meçhure

• Reha Yurdakul – Hasip Ferferik

• Hüseyin Kutman – Hündar Dubara

• Mürüvvet Sim – Mademoiselle Angel

• Gölge Başar – İspanyol Aysel

• Mete Sezer – Antrenör Tomson

• Yavuz Şimşek – Duvar Ahmet

• Ajlan Altuğ – Üçkağıtçı Ercan

GOL KRALI FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Filmin yönetmenliğini, oyunculuğunun yanı sıra yönetmen olarak da Türk sinemasında önemli yapımlara imza atan Kartal Tibet üstlendi. Senaryo tarafında ise Osman F. Seden'in yanı sıra Kartal Tibet, Bülent Oran ve Memduh Ün'ün isimleri yer alıyor. Film, Aziz Nesin'in eserinden uyarlanmasıyla da dikkat çekiyor.

GOL KRALI FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Gol Kralı yaklaşık 90 dakika süren bir komedi ve spor filmidir. Yapım, futbol teması üzerinden aşk ve mizahı bir araya getirirken Kemal Sunal'ın canlandırdığı Sait karakterinin yaşadığı değişimi merkeze alıyor.

Özetle, Gol Kralı filmi 1980 yapımıdır ve İstanbul'da çekilmiştir. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı filmde Sait Sarıoğlu'nun, âşık olduğu Sevim'in ilgisini kazanabilmek için futbolcu olmaya çalışması ve bu süreçte yaşadığı komik olaylar anlatılmaktadır.