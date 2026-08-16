Göknur Gıda, 1993 yılında Osman Aslanali tarafından kuruldu. Şirket, kuruluşundan itibaren meyve ve tarım ürünleri alanındaki faaliyetlerini geliştirdi. Göknur Gıda, tek bir kişiye ait yüzde 100 özel bir şirket değildir. Şirket, halka açık bir anonim şirket olarak faaliyet göstermekte ve hisseleri Borsa İstanbul’da GOKNR işlem koduyla işlem görmektedir. Peki, Göknur Gıda kimin? Göknur Gıda ne üretiyor, ürünleri neler? Detaylar...

GÖKNUR GIDA KİMİN?

Göknur Gıda, 1993 yılında Osman Aslanali tarafından kurulmuştur. Şirket günümüzde halka açık bir anonim şirkettir.

Göknur Gıda’nın hisseleri Borsa İstanbul’da GOKNR koduyla işlem görmektedir. Şirketin ortaklık yapısında kurucu isimler, Körfez merkezli yabancı yatırımcılar ve halka arz edilen paylar bulunmaktadır.

Göknur Gıda’nın kuruluşundan sonraki süreçte şirketin ortaklık yapısında değişiklikler yaşanmıştır. 2012 yılında Venture Capital Bank, şirketin büyük hissedarı olmuştur.

2023 yılında ise Göknur Gıda halka arz edilmiştir.

GÖKNUR GIDA NE ÜRETİYOR?

Göknur Gıda; meyve suyu konsantresi, püre, meyve suyu ve farklı meyve bazlı ürünler üretmektedir.

Şirketin faaliyetleri arasında ayrıca organik meyve üretimi, sözleşmeli tarım, meyve bahçeleri, sofralık meyve paketleme ve soğuk hava depolama yatırımları bulunmaktadır.

2020 yılında şirketin ürünlerine pratik smoothieler, meyve aromalı bal, salata sosları, dondurarak kurutulmuş meyveler ve meyveli barlar eklenmiştir.

Göknur Gıda’nın faaliyetleri arasında biyogaz ve güneş enerjisi yatırımları da bulunmaktadır.

Şirketin görselde yer alan markaları arasında Fruit Drops, Yeni Hayat, Göknur Grain, Get One ve Absolutely bulunmaktadır.

GÖKNUR GIDA'NIN KURULUŞUNDAN BUGÜNE GELİŞİMİ

1993: Göknur, uluslararası ticaret yapan bir şirket olarak kuruldu.

1998: Niğde’de konsantre tesisi kuruldu.

1999: Organik meyve üretimi için çiftçilerle sözleşmeli tarım projesi başlatıldı.

2003: Mersin Serbest Bölgesi’nde depolama ve konsantre tesisi kuruldu.

2004: Niğde tesisinde meyve suyu paketleme tesisi kuruldu.

2008: Şirkete ait meyve bahçeleri kurulmaya başlandı.

2010: Uluslararası operasyonları yürütmek amacıyla farklı ülkelerde ofisler açıldı.

2012: Venture Capital Bank, şirketin büyük hissedarı oldu.

2013: Adana-Kozan Konsantre Tesisi devreye alındı.

2014: Afyon-Dinar Konsantre Tesisi devreye alındı.

2018: Niğde’de yeni Ar-Ge merkezi açıldı.

2019: Niğde dolum tesisinde yeni üretim hatları devreye alındı.

2020: Yeni perakende ürünleri geliştirildi. Pratik smoothieler, meyve aromalı bal, salata sosları, dondurarak kurutulmuş meyveler ve meyveli bar üretimi eklendi.

2021: Mey Biyogaz ve Dinar Biyogaz şirketleri satın alındı.

2023: Göknur Gıda halka arz edildi. GES ve bahçe yatırımları gerçekleştirildi.

2024: Niğde Kampüs’te sofralık meyve paketleme ve soğuk hava deposu yatırımı yapıldı. GES ve bahçe yatırımları sürdürüldü.

2025: Yurt dışında şirket ve depo açılışları gerçekleştirildi. GES, bahçe, sofralık meyve paketleme ve soğuk hava deposu yatırımları sürdürüldü. Afyon-Dinar Kampüs için de yatırımlar yapıldı.

GÖKNUR GIDA'NIN FAALİYET ALANLARI

Göknur Gıda’nın faaliyetleri arasında meyve üretimi, meyve işleme, konsantre üretimi, meyve suyu paketleme, sözleşmeli tarım ve meyve bahçeleri bulunmaktadır.

Şirket ayrıca perakende ürünleri, biyogaz, güneş enerjisi, sofralık meyve paketleme ve soğuk hava depolama alanlarında faaliyet göstermektedir.

Göknur Gıda’nın 1993 yılında başlayan faaliyetleri, 2025 yılı itibarıyla yurt içindeki üretim ve tarım yatırımlarının yanı sıra yurt dışındaki şirket ve depo açılışlarıyla devam etmektedir.