Gökhan Şirin kimdir? Basketbolcu Gökhan Şirin kaç yaşında, nereli?

GÖKHAN ŞİRİN KİMDİR?

Gökhan Şirin, İstanbul’da doğmuş, uzun forvet pozisyonunda oynayan Türk profesyonel basketbolcudur. Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Orman spor forması giymektedir. Kariyerine Türkiye’de başlayan Şirin, genç yaşta uluslararası deneyim kazanmak amacıyla ABD’ye giderek basketbol ve eğitim hayatını bir arada yürütmüştür. Gelişimi ve disiplinli çalışma anlayışı ile hem Türkiye’de hem de ABD’de dikkat çeken bir oyuncu olarak öne çıkmıştır.

BASKETBOLCU GÖKHAN ŞİRİN KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Şirin, 18 Eylül 1990 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

GÖKHAN ŞİRİN NERELİ?

Gökhan Şirin, doğum yeri olarak İstanbul’u göstermektedir. İstanbul’un spor kültürü ve altyapı olanakları sayesinde erken yaşta basketbol ile tanışmış ve Türkiye Basketbol Ligi’nin önemli altyapı takımlarından Darüşşafaka’da yetişmiştir.

KULÜP KARİYERİ

DARÜŞŞAFAKA ALTYAPISI VE ABD DENEYİMİ

Basketbol kariyerine Darüşşafaka altyapısında başlayan Gökhan Şirin, lise eğitiminin son yılında ABD’ye giderek St. Mary’s Ryken’de eğitimine devam etti. Burada 17 sayı ve 7 ribaund ortalamalarıyla gösterdiği performans, onu 2009-2010 sezonunda NCAA’de Charlotte 49ers takımına taşıdı. İlk sezonunda 2,9 sayı ve 0,9 ribaund ortalaması yakalayan Şirin, ikinci sezonunda 3,3 sayı ve 1,2 ribaund ile oynadı.

ANADOLU EFES DÖNEMİ

Ağustos 2011’de Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Anadolu Efes ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Şirin, burada Türkiye basketbolunun üst düzey kulüplerinde deneyim kazandı ve yeteneklerini geliştirdi.

BEŞİKTAŞ VE GAZİANTEP BASKETBOL DÖNEMİ

2013-2014 sezonu başında Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Şirin, burada genç ve dinamik kadronun bir parçası oldu. 2014-2015 sezonu başında ise Gaziantep Basketbol ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak, güçlü bir kadro hedefleyen ekibin planlarında yer aldı. TBL 2013/2014 sezonunda 9,1 dakikada 4 sayı, 1,8 ribaund ortalamaları yakalayarak takımına katkı sağladı.

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR VE ORMANSPOR

5 Ocak 2016 tarihinde Yeşilgiresun Belediyespor ile sözleşme imzalayan Şirin, daha sonra kariyerine Ormanspor formasıyla devam etti. Ormanspor’daki performansı, TBL’deki tecrübesini ve oyun zekasını sahaya yansıtmasına olanak tanımaktadır.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Gökhan Şirin, Temmuz 2011’de Çin’de düzenlenen organizasyonlar için toplanan Türkiye B Millî Basketbol Takımı kadrosunda yer almıştır. Millî takım tecrübesi, Şirin’in uluslararası platformda da oyununu geliştirmesine ve Türkiye basketbolunun genç yetenekleri arasında öne çıkmasına katkı sağlamıştır.