Göcek yangın son dakika: Göcek yangın olayı nedir? Göcek'te yangın mı çıktı, son durum nedir?

Göcek'te meydana gelen orman yangını, son dakika gelişmesi olarak gündemdeki yerini aldı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, " Göcek'te yangın mı çıktı?", "Yangın kontrol altına alındı mı?" ve " Göcek'te son durum nasıl?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Göcek yangınıyla ilgili merak edilen son bilgiler...

GÖCEK'TE YANGIN MI ÇIKTI?

Evet. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek söndürme çalışmaları başlatıldı.

GÖCEK YANGIN OLAYI NEDİR?

Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ilk etapta 5 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve 130 personel sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla havadan ve karadan koordineli şekilde müdahale ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler de ilgili ekipler tarafından yürütülüyor.

SON DURUM NEDİR?

Göcek'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve çevre bölgelere yayılmasını önlemek amacıyla yoğun çalışma yürütüyor. Bölgede toplam 130 personel görev yaparken, yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler sürüyor.

BAŞKA HANGİ İLLERDE YANGIN ÇIKTI?

Göcek'in yanı sıra aynı gün farklı illerde de orman yangınları meydana geldi:

Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Sülün, Büyükkalecik beldeleri ile Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip sevk edilirken, kara ulaşımının zor olması nedeniyle bölge için hava desteği talep edildi.