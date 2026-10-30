Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gizem Esen Geldioğlu neden  öldü, Gizem Esen Geldioğlu kaç yaşındaydı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gizem Esen Geldioğlu neden  öldü, Gizem Esen Geldioğlu kaç yaşındaydı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşanan acı olay, ilçe halkını derin bir üzüntüye boğdu. Yaşadığı apartmanın üst katından düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki Gizem Esen Geldioğlu’nun kurtarılamamasının ardından “Gizem Esen Geldioğlu neden öldü?” ve “kaç yaşındaydı?” soruları gündeme geldi.

Gizem Esen Geldioğlu, 29 Ekim 2026’da Devrek’in Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan genç kadın, 30 Ekim Cuma günü son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İşte konuya dair bilinenler.

GİZEM ESEN GELDİOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Gizem Esen Geldioğlu, Devrek’te yaşadığı 5 katlı apartmanın en üst katından düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olayı fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç kadına olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Geldioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geldioğlu’nun hangi koşullarda düştüğü henüz belirlenemedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gizem Esen Geldioğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiği, yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

GİZEM ESEN GELDİOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Gizem Esen Geldioğlu, hayatını kaybettiğinde 25 yaşındaydı.

GİZEM ESEN GELDİOĞLU KİMDİR?

Gizem Esen Geldioğlu, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan genç bir kadındı. Devrek’in tanınmış esnaflarından Hüseyin ve Şengül Geldioğlu çiftinin kızı olan Gizem Esen Geldioğlu’nun Sinem ve İrem adında iki kardeşi bulunuyordu.

GİZEM ESEN GELDİOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gizem Esen Geldioğlu’nun cenazesi, 30 Ekim 2026 Cuma günü öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi’ndeki aile evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Merkez Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından genç kadının naaşı, Gürçeşme köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Geldioğlu ailesinin yakınları, dostları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

DEVREK YASA BOĞULDU

Genç yaşta hayatını kaybeden Gizem Esen Geldioğlu’nun vefatı, ailesini ve Devrek halkını derin bir üzüntüye boğdu. Cenazeye katılan vatandaşlar, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump'a kritik savaş brifingi! İran için düğmeye basılabilir

Savaş mı başlıyor? Bu adım hayra alamet değil
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı

İmzalar atıldı! Direksiyonda artık Azerbaycan değil Türkiye var
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

Açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı

Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı!
Hepsi emniyete çekildi! Lüks otomobillerin sırrı ortaya çıktı

Hepsi emniyete çekildi! Lüks otomobillerin sırrı ortaya çıktı
Papa'dan tarihi hamle! ABD seçimlerinde oy kullanmak için başvurdu

Papa'dan tarihi seçim hamlesi! Gerçekleşirse bir ilk olacak
Erhürman'dan Türk Devletleri Zirvesi'nde Kıbrıs mesajı

Erhürman'dan Türk Devletleri Zirvesi'nde Kıbrıs mesajı
Azerbaycan'dan kritik açıklama: Bölgede fiilî barış var ama...

Azerbaycan'dan kritik açıklama: Bölgede fiilî barış var ama...
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
İsrail’de tarihi sonuç: Arap partileri 19 milletvekiliyle Netanyahu’nun kaderini belirleyebilir

İsrail'de Arap partileri Netanyahu’nun kaderini belirleyebilir