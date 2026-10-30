Gizem Esen Geldioğlu neden  öldü, Gizem Esen Geldioğlu kaç yaşındaydı?

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Gizem Esen Geldioğlu, 29 Ekim 2026’da Devrek’in Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan genç kadın, 30 Ekim Cuma günü son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İşte konuya dair bilinenler.

GİZEM ESEN GELDİOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Gizem Esen Geldioğlu, Devrek’te yaşadığı 5 katlı apartmanın en üst katından düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olayı fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç kadına olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Geldioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geldioğlu’nun hangi koşullarda düştüğü henüz belirlenemedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gizem Esen Geldioğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiği, yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

GİZEM ESEN GELDİOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Gizem Esen Geldioğlu, hayatını kaybettiğinde 25 yaşındaydı.

GİZEM ESEN GELDİOĞLU KİMDİR?

Gizem Esen Geldioğlu, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan genç bir kadındı. Devrek’in tanınmış esnaflarından Hüseyin ve Şengül Geldioğlu çiftinin kızı olan Gizem Esen Geldioğlu’nun Sinem ve İrem adında iki kardeşi bulunuyordu.

GİZEM ESEN GELDİOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gizem Esen Geldioğlu’nun cenazesi, 30 Ekim 2026 Cuma günü öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi’ndeki aile evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Merkez Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından genç kadının naaşı, Gürçeşme köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Geldioğlu ailesinin yakınları, dostları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

DEVREK YASA BOĞULDU

Genç yaşta hayatını kaybeden Gizem Esen Geldioğlu’nun vefatı, ailesini ve Devrek halkını derin bir üzüntüye boğdu. Cenazeye katılan vatandaşlar, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.