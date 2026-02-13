Sosyal medyada ve özellikle OnlyFans platformunda yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gizem Bağdaçiçek, Türkiye'de başlatılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 25 isim arasında yer aldı. Peki, Gizem Bağdaçiçek kimdir, ne iş yapıyor? Gizem Bağdaçiçek hakkında neden gözaltı kararı çıkarıldı? Detaylar...

GİZEM BAĞDAÇİÇEK KİMDİR?

Gizem Bağdaçiçek, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bulgaristan göçmeni olan Bağdaçiçek, sosyal medya ve dijital içerik üretimi alanında aktif bir isimdir. Türkiye'de sosyal medyada özellikle X platformunda yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesi kazanmıştır. Kısa sürede popülerlik elde eden Bağdaçiçek, yalnızca Türkiye'de değil, yurtdışında da dikkat çekmiştir.

GİZEM BAĞDAÇİÇEK NE İŞ YAPIYOR?

Gizem Bağdaçiçek, dijital platformlarda içerik üreticiliği yapmaktadır. 2021 yılında OnlyFans platformuna katılan Bağdaçiçek, burada paylaştığı özel içeriklerle tanınmaktadır.

GİZEM BAĞDAÇİÇEK HAKKINDA NEDEN GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI?

Türkiye'de OnlyFans içerik üreticilerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında, toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Gizem Bağdaçiçek de bulunmaktadır. Yapılan resmi açıklamalara göre Bağdaçiçek, yurtdışında bulunduğu için henüz gözaltına alınamamıştır.

GİZEM BAĞDAÇİÇEK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gizem Bağdaçiçek, 1998 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan Bağdaçiçek, köken olarak Bulgaristan göçmeni bir aileden gelmektedir.

GİZEM BAĞDAÇİÇEK EVLİ Mİ?

Gizem Bağdaçiçek'in kamuya açık bilgilerine göre evli olmadığı bilinmektedir.