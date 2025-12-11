İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda adı geçen isimlerden biri de Gizem Aybaktı oldu. Peki, Gizem Aybaktı kimdir, neden gözaltına alındı? Gizem Aybaktı ne iş yapıyor? Detaylar...

GİZEM AYBAKTI KİMDİR?

Gizem Aybaktı, 9 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuna yansıyan soruşturmada adı geçen kişiler arasında yer alıyor. Medya dünyasında, iddiaya göre haber merkezinde çeşitli birimlerde görev yapan bir çalışan olarak tanınıyor.

GİZEM AYBAKTI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

9 Aralık 2025'te, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Gizem Aybaktı da dahil olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın sevk yazısında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmak; uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" gibi suçlamalar yer alıyor.

OPERASYON DETAYLARI

İddialara göre, bazı şüphelilerin konutlarında uyuşturucu madde kullanımı için ortam sağladıkları; eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri; madde kullanımının ardından birden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği; ve bu şekilde kadınların, çevredeki kişilerle cinsel ilişkiye sokularak bu kişiler üzerinden maddi ya da sektörel menfaat elde edildiği ileri sürüldü.

Ancak; soruşturma dosyasındaki delillerin tamamı henüz toplanmamış, ve savunmalar ile beyanlar çelişkili. Bu nedenle, savcılık bazı şüpheliler (aralarında Gizem Aybaktı'nın da olduğu) için "adli kontrol" (örneğin yurt dışı çıkış yasağı) talep etti.

Mahkeme, dört kişi hakkında tutuklama kararı verirken (Ersoy, Manaz, Tetik ve Gülan) Gizem Aybaktı da dahil diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özetle: Gizem Aybaktı, savcılığın hazırladığı iddianamede yer alan "uyuşturucu bulundurma / temin etme / kullanımına yer sağlama" suçlamalarının şüphelisi olarak gözaltına alındı; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hâlihazırda soruşturma devam ediyor, kesin bir yargı kararı bulunmuyor.

GİZEM AYBAKTI NE İŞ YAPIYOR?

Basına göre, soruşturma kapsamında adı geçen kişiler arasında, medya dünyasında görev yapan bazı çalışanlar var. Gizem Aybaktı da bu grup içinde, haber merkezinde çeşitli birimlerde görev yapan bir kişi olarak geçiyor.

Fakat, medyada hâlihazırda Aybaktı'nın tam olarak hangi pozisyonda çalıştığı, ne kadar süredir çalıştığı veya görev kapsamı hakkında güvenilir bir profil paylaşılmamış durumda.

GİZEM AYBAKTI KAÇ YAŞINDA?

Gizem Aybaktı'nın doğum yılı, yaşı ya da kaç yaşında olduğuna dair bir bilgiye ulaşılmıyor.

GİZEM AYBAKTI NERELİ?

Kamuoyuna açık kaynaklarda Gizem Aybaktı'nın memleketi, doğum yeri ya da milliyeti gibi bir biyografik veri de yer almıyor.