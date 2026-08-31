Girne-Mersin gemisi alabora oldu: Girne-Mersin gemisinde kaç ölü, kaç yaralı var? Şirket kimin?

Girne- Mersin gemisi son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Girne'den Mersin Taşucu'na sefer yapan yolcu gemisinin denizde alabora olması sonrası gözler bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına çevrildi. Yaşanan facianın ardından gemide kaç kişinin bulunduğu, can kaybı ve yaralı sayısının kaç olduğu araştırılırken, seferi gerçekleştiren şirketin kim olduğu da merak ediliyor. Girne-Mersin gemisi neden alabora oldu, kaç kişi hayatını kaybetti ve şirket kime ait? Detaylar haberimizde...

GİRNE-MERSİN GEMİSİNDE KAÇ ÖLÜ VAR?

Girne-Mersin seferini yapan yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri tarafından 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gemide bulunan 267 kişiden 241'i ise kurtarıldı.

GİRNE-MERSİN GEMİSİNDE KAÇ YARALI VAR?

Girne-Mersin gemisinin alabora olması sonrası 241 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kazada kaç kişinin yaralandığına ilişkin henüz net bir sayı açıklanmadı. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

GİRNE-MERSİN GEMİSİ ALABORA OLAYI NEDİR?

Girne'den Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden Filojet adlı katamaran tipi yolcu gemisi, 30 Ağustos 2026'da kalkıştan kısa süre sonra su almaya başladı. Girne Limanı'nın yaklaşık 4 mil açığında su alan gemi daha sonra alabora oldu. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Kaptanın acil durum çağrısının ardından Türkiye ve KKTC'den arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

ŞİRKET KİMİN?

Girne-Mersin seferini gerçekleştiren geminin işletmecisi Filo Denizcilik olarak açıklandı. Şirketin sosyal medya hesabını kapatmasına rağmen internet sitesinden yeni seferler için bilet satışını sürdürmesi tepki çekti. Şirketin sahibine ilişkin ise kamuoyuna yansıyan kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

GİRNE-MERSİN GEMİSİNDE SON DAKİKA

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 241 kişinin kurtarıldığı ve 18 kişinin kayıp olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geminin kaptanı ve 7 mürettebat gözaltına alınırken, geminin neden su alarak alabora olduğunun belirlenmesi için teknik inceleme sürdürülüyor.