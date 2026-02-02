Giresun okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Giresun'da okul yok mu (GİRESUN VALİLİĞİ)?

Giresun'da 3 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Giresun okullar tatil mi?", " Giresun Valiliği 3 Şubat Salı için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

GİRESUN HAVA DURUMU

GİRESUN

3 ŞUBAT SALI: Karadeniz üzerinden gelen nemli hava Giresun'da yağmura neden olacak. Gündüz 10, gece 6 derece. Yükseklerde karla karışık yağmur görülebilir.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kıyı kesimlerde sağanak geçişleri beklenirken, sıcaklık 8 derece civarında kalacak.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Çok bulutlu ve kapalı bir hava hakim. Yağışlar hafifleyerek devam edebilir. Sıcaklık en yüksek 7 derece.

6 ŞUBAT CUMA: Bulutluluk oranı yüksek olsa da yağışın kesilmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 9-10 derece bandında seyredecek.

GİRESUN OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.