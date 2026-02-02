Giresun okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Giresun'da okul yok mu (GİRESUN VALİLİĞİ)?
Giresun'da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "Giresun okullar tatil mi?", "3 Şubat Salı Giresun'da okul var mı?" sorularına yanıt ararken, Giresun Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giresun'da 3 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Giresun okullar tatil mi?", " Giresun Valiliği 3 Şubat Salı için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.
GİRESUN HAVA DURUMU
GİRESUN
3 ŞUBAT SALI: Karadeniz üzerinden gelen nemli hava Giresun'da yağmura neden olacak. Gündüz 10, gece 6 derece. Yükseklerde karla karışık yağmur görülebilir.
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kıyı kesimlerde sağanak geçişleri beklenirken, sıcaklık 8 derece civarında kalacak.
5 ŞUBAT PERŞEMBE: Çok bulutlu ve kapalı bir hava hakim. Yağışlar hafifleyerek devam edebilir. Sıcaklık en yüksek 7 derece.
6 ŞUBAT CUMA: Bulutluluk oranı yüksek olsa da yağışın kesilmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 9-10 derece bandında seyredecek.
GİRESUN OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.