Giresun okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Giresun'da okul yok mu (GİRESUN VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Giresun'da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "Giresun okullar tatil mi?", "27 Şubat Cuma Giresun'da okul var mı?" sorularına yanıt ararken, Giresun Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giresun'da 27 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Giresun okullar tatil mi?", "Giresun Valiliği 27 Şubat Cuma için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

GİRESUN HAVA DURUMU

Giresun'un bazı ilçelerinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dereli ve Çamoluk ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ile Bulancak, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki bazı köy okulları ile bu ilçelere bağlı beldelerdeki tüm okullarda, Espiye, Doğankent, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında eğitim yapılamayacağı, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Güce ilçesinde de taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

GİRESUN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
