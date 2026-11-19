Anayasa Mahkemesi (AYM), 24 Nisan 1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun fuhşun devletin gözetim ve denetimi altında yapılmasına dayanak oluşturan 128'inci maddesini oy birliğiyle iptal etti. 16 Temmuz 2026'da alınan karar, 17 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı ve herhangi bir erteleme süresi öngörülmediği için yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Ancak iptal kararı, mevcut genelevlerin kendiliğinden kapatıldığı anlamına gelmiyor. Kararda, halihazırda faaliyet gösteren yerlerin durumuna ilişkin bir belirleme yer almıyor. Genelevler kapatılacak mı, AYM kararı ne anlama geliyor, karar ne zaman yürürlüğe girdi ve mevcut genelevlerin durumu ne olacak soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte AYM'nin genelev kararına ilişkin tüm detaylar.

GENELEVLER KAPATILACAK MI?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, mevcut genelevlerin otomatik olarak kapatıldığı anlamına gelmiyor. Kararda, halihazırda faaliyet gösteren yerlerin durumuna ilişkin bir belirleme bulunmuyor. Genelevlerin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin ilgili bakanlıklar tarafından da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kararın mevcut işletmeler ve uygulamalar üzerindeki etkisinin hukuki süreçler ve idari düzenlemelerle netleşmesi bekleniyor.

GENELEVLER KAPATILIYOR MU?

İptal edilen hüküm, Türk hukukunda fuhşun devlet gözetimi ve denetimi altında yapılmasına dayanak oluşturan tek yasal düzenleme olarak değerlendiriliyor. Bu düzenlemenin iptal edilmesiyle birlikte genelevlerin yasal dayanağı ortadan kalktı. Ancak genelevlerin faaliyetlerine son verilip verilmeyeceği ve bu sürecin nasıl işleyeceği konusunda henüz resmi bir karar ya da takvim açıklanmadı.

AYM KARARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?

Anayasa Mahkemesi, iptal kararının yürürlüğe girmesi için herhangi bir erteleme süresi öngörmedi. Bu nedenle karar, 17 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

ANAYASA MAHKEMESİ HANGİ MADDEYİ İPTAL ETTİ?

AYM, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 128'inci maddesinin birinci fıkrasındaki ilk cümleyi, Anayasa'nın devletin temel amaç ve görevlerini düzenleyen 5'inci maddesi ile kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkını güvence altına alan 17'nci maddesine aykırı bularak iptal etti. Maddenin ikinci cümlesinin de ilk cümlenin iptali nedeniyle uygulanma imkanı kalmadığına hükmedildi.

İptal edilen düzenleme, umumi evlerin ve bu yerlerde uygulanacak kuralların Sağlık ve İçişleri bakanlıklarınca çıkarılacak bir düzenlemeyle belirlenmesini öngörüyordu.

AYM KARARINDA NELER YER ALDI?

AYM, kararında fuhşun yalnızca bireyleri değil, toplumun genelini etkileyen sosyal ve ekonomik boyutları bulunan bir olgu olduğunu belirtti. Yüksek Mahkeme, yetişkin bireylerin kendi rızalarıyla fuhuş yapmalarının yürürlükteki Türk hukukunda suç olarak kabul edilmediğine dikkat çekti. Bununla birlikte fuhşun devlet gözetimi ve denetimi altında yapılmasının, bu faaliyeti insan onuruyla bağdaşır hale getirmediğini vurguladı.

Kararda, "Fuhşun yasal bir çerçeveye oturtularak devletin gözetimi ve denetimi altında yaptırılması kamu güvenliği ve sağlığının korunması amacına dayansa da bu durum fuhşu insan onuru ile bağdaşır hale getirmemektedir" değerlendirmesine yer verildi.

DEVLETİN GÖREVİ NE OLMALI?

AYM, devletin bu konudaki temel görevinin kişileri fuhşa yönelten yapısal nedenlerle mücadele etmek olduğunu belirtti. Kararda, ekonomik zorluklar veya çaresizlikten yararlanılarak kişilerin bedensel bütünlüğünün metalaştırılmasının önüne geçilmesi gerektiği ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, devletin etkili sosyal politikalar geliştirerek bireylere koruma sağlaması, insan onuruna uygun yaşam koşullarını güvence altına alması ve fuhşa aracılık eden kişi ve örgütlerle etkin biçimde mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

DAVA NASIL ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞINDI?

Konu, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Mardin 3. İdare Mahkemesi ve Danıştay Dördüncü Dairesi'nin başvuruları üzerine Anayasa Mahkemesi'nin gündemine geldi. Mahkemeler, önlerindeki davalarda uygulanacak kanun hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatiyle AYM'ye başvurdu. AYM, yaptığı incelemede düzenlemeyi oy birliğiyle Anayasa'ya aykırı buldu.