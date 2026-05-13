Gençlerbirliği Trabzonspor maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Türkiye Kupası’nda heyecan sürerken Gençlerbirliği-Trabzonspor eşleşmesinin detayları netleşmeye başladı. Futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında “ Gençlerbirliği Trabzonspor maçı tek maç mı oynanacak, rövanş olacak mı?” sorusu yer alıyor. Maçın statüsü, tur atlayacak takımın nasıl belirleneceği açısından büyük önem taşıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Kritik mücadele futbolseverler tarafından ATV ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI TEK MAÇ MI?

Kupada yarı final aşamasında oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşması tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Eşleşmede rövanş maçı oynanmayacak. Karşılaşmayı kazanan takım doğrudan finale yükselecek.

90 dakikalık normal sürede eşitlik bozulmazsa mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde de skor değişmezse finale çıkan taraf seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ FİNALİNİ HEDEFLİYOR

Son iki sezonda Türkiye Kupası’nda finale yükselmesine rağmen kupayı kazanamayan Trabzonspor, bu sezon aynı başarıyı tekrar ederek kupayı müzesine götürmek istiyor. Bordo-mavililer önce Beşiktaş’a ardından Galatasaray’a kaybetmişti.

Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, kupayı kazanması halinde Avrupa Ligi’ne doğrudan play-off turundan katılmanın avantajını elde edecek. Trabzonspor’da Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ 18 YIL SONRA FİNAL PEŞİNDE

Başkent ekibi Gençlerbirliği ise Türkiye Kupası’nda uzun yıllar sonra final heyecanı yaşamak istiyor. Taraftar desteğini arkasına alacak kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak adını finale yazdırmayı hedefliyor.

