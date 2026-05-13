Haberler

Gençlerbirliği Trabzonspor maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Gençlerbirliği Trabzonspor maçı tek maç mı, rövanşı var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadelede formatın nasıl olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. “Gençlerbirliği Trabzonspor maçı tek maç mı, rövanşı var mı?” sorusu özellikle kupa eşleşmesinin açıklanmasının ardından gündeme geldi. Taraftarlar, karşılaşmanın eleme sistemiyle mi yoksa çift maç üzerinden mi oynanacağını araştırıyor.

Türkiye Kupası’nda heyecan sürerken Gençlerbirliği-Trabzonspor eşleşmesinin detayları netleşmeye başladı. Futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında “ Gençlerbirliği Trabzonspor maçı tek maç mı oynanacak, rövanş olacak mı?” sorusu yer alıyor. Maçın statüsü, tur atlayacak takımın nasıl belirleneceği açısından büyük önem taşıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Kritik mücadele futbolseverler tarafından ATV ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI TEK MAÇ MI?

Kupada yarı final aşamasında oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşması tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Eşleşmede rövanş maçı oynanmayacak. Karşılaşmayı kazanan takım doğrudan finale yükselecek.

90 dakikalık normal sürede eşitlik bozulmazsa mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde de skor değişmezse finale çıkan taraf seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ FİNALİNİ HEDEFLİYOR

Son iki sezonda Türkiye Kupası’nda finale yükselmesine rağmen kupayı kazanamayan Trabzonspor, bu sezon aynı başarıyı tekrar ederek kupayı müzesine götürmek istiyor. Bordo-mavililer önce Beşiktaş’a ardından Galatasaray’a kaybetmişti.

Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, kupayı kazanması halinde Avrupa Ligi’ne doğrudan play-off turundan katılmanın avantajını elde edecek. Trabzonspor’da Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ 18 YIL SONRA FİNAL PEŞİNDE

Başkent ekibi Gençlerbirliği ise Türkiye Kupası’nda uzun yıllar sonra final heyecanı yaşamak istiyor. Taraftar desteğini arkasına alacak kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak adını finale yazdırmayı hedefliyor.

  11’LER

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

Yasaklı bakan heyete nasıl girdi: Pekin'den akıl dolu harf oyunu
Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler

Putin'den dünyaya nükleer gözdağı
Şanlıurfa ve Samsun'daki sel felaketi sonrası Bakanlıktan dev hamle

Selin vurduğu 2 şehrimiz için dev hamle! Bakanlık rakamı duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Trump'ın Çin ziyaretine ilk yorum: Pekin ile ilişkilerimizi etkilemez

İran'dan tarihi ziyarete ilk yorum
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi

Yapacağını yaptı, dakikalarca başında polisi bekledi!

Chelsea'nin yıldızları, en iyi Türk kahvesini yapabilmek için yarıştı

En iyi Türk kahvesini yapabilmek için kıyasıya bir yarış verdiler
Alperen Ocakları Başkanı'ndan Ahmet Türk'e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın

Ahmet Türk'e 16 yıl önceki olayı hatırlattı: Kendini ciddiye aldırma
Camide kalp krizi geçirip yere yığıldı, imam kalp masajıyla hayata döndürdü

Namaz sırasında korkutan olay! İmamın müdahalesi hayat kurtardı
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım