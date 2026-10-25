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2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar, sınavda çıkan soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Genel Kültür testinde yer alan güncel bilgiler sorularından biri de Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla oluşturulan filonun adıyla ilgili oldu. Sorunun doğru cevabı adaylar tarafından merak edilirken, ÖSYM'nin yayımladığı temel soru kitapçığında yer alan seçenekler de gündeme geldi. Gazze'ye yardım götüren filonun adı nedir? KPSS Gazze'ye yardım götüren filonu sorusunun cevabı nedir?

KPSS GAZZE'YE YARDIM GÖTÜREN FİLONUN ADI NEDİR?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan deniz filosunun adı soruldu.

Sorunun doğru cevabı Küresel Sumud Filosu oldu. Soruda seçenekler arasında Şüheda, Fetih, Sumud, Nakba ve İntifada isimleri yer aldı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU NEDİR?

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve bölgedeki insani duruma uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla oluşturulan uluslararası bir sivil girişimdir.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre filo; Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının birleşimiyle oluşturuldu. Filo, çok sayıda gemiyle Gazze'ye gıda ve insani yardım götürme amacı taşıyor.

KPSS SUMUD FİLOSU SORUSUNUN CEVABI

Adayların sınav sonrasında en çok araştırdığı sorulardan biri olan "Gazze'ye yardım götüren filo hangisidir?" sorusunun cevabı:

Cevap: Küresel Sumud Filosu (Sumud)

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında sorulan güncel bilgi sorusunun cevabı, ÖSYM tarafından yayımlanan temel soru kitapçığındaki seçeneklerle de doğrulandı.