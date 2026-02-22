Gaziantep Trabzonspor maç özeti ve golleri nasıl izlenir, videosu var mı? Gaziantep FK Trabzonspor maçı özeti, golleri kim attı?

Gaziantep Fk ile Trabzonspor arasında oynanan kritik mücadelenin ardından maçın özeti ve golleri en çok aranan konular arasına girdi. Gaziantep FK Trabzonspor maçı özeti, golleri kim attı, maçın videosu yayınlandı mı soruları futbol tutkunları tarafından yoğun şekilde sorgulanırken, karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

GAZİANTEP FK – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Gaziantep FK – Trabzonspor mücadelesi futbolseverlerle ekran başında buluşacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK – TRABZONSPOR MAÇI CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports 1 yayını, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydu yayını ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak canlı maç keyfi yaşanabilecek.

GAZİANTEP FK – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Gaziantep FK ile Trabzonspor arasındaki kritik Trendyol Süper Lig karşılaşması, 22 Şubat Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

GAZİANTEP FK – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Maç öncesi ve sonrası gelişmeler de yakından takip edilecek.

GAZİANTEP FK – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Süper Lig mücadelesi, Gaziantep'te bulunan Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

Canlı skor: