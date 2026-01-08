Haberler

Gaziantep okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Gaziantep'te okul yok mu (GAZİANTEP VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Gaziantep Valiliği, 9 Ocak Cuma günü için kar tatili ilan edip etmediği konusunda merak içerisinde olan vatandaşlar için açıklama yapacak. Gaziantep'teki okulların tatil olup olmadığı bilgisi en kısa sürede duyurulacak.

9 Ocak Cuma günü Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Gaziantep Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Gaziantep'te yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi almak için resmi duyuruları takip ediyorlar.

GAZİANTEP HAVA DURUMUGaziantep'te Yağışlı ve Soğuk Hava Etkisini Artırıyor: Haftalık Hava Raporu

Gaziantep, Ocak ayının ikinci haftasına oldukça hareketli bir hava dalgasıyla giriyor. Hafta ortasında az bulutlu seyreden hava, cuma gününden itibaren yerini yağmur ve yer yer karla karışık yağışlara bırakacak. İşte Gaziantep için 5 günlük detaylı tahmin:

Perşembe: Bulutlanma Artıyor

08 Ocak Perşembe günü Gaziantep'te bulutlanma artmaya başlıyor. Günün en yüksek sıcaklığı 10°C civarında seyrederken, gece termometrelerin 0°C ile 1°C arasına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın doğu yönlerden hafif şiddette eseceği tahmin ediliyor.

Cuma: Yağış Şehre Giriş Yapıyor

09 Ocak Cuma günü şehir genelinde yağmurlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının gündüz en yüksek 6°C ile 8°C derece arasında olması, gece ise 1°C'ye kadar gerilemesi öngörülüyor. Nem oranının ise %80'lerin üzerine çıkması bekleniyor.

Cumartesi: Güneş Kısa Bir Mola Veriyor

10 Ocak Cumartesi günü yağışlar etkisini yitirerek yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacak. Gündüz sıcaklığı tekrar 10°C - 12°C seviyelerine çıksa da, gece saatlerinde dondurucu bir ayazla birlikte sıcaklıkların -2°C'ye kadar düşebileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Pazar ve Pazartesi: Şiddetli Yağmur ve Kar Uyarısı

• 11 Ocak Pazar: Haftanın son gününde yağmurlu hava geri dönüyor. Sıcaklıkların gündüz 4°C - 7°C aralığında seyretmesi ve yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

• 12 Ocak Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 6°C - 8°C, en düşük sıcaklığın ise 3°C - 6°C civarında olacağı ve rüzgarın saatte 12 mile (yaklaşık 20 km) ulaşacağı öngörülüyor.

Meteorolojik Not: Geçmiş yılların verilerine bakıldığında, Gaziantep'te bu dönemde ortalama en düşük sıcaklık -1°C civarında gerçekleşirken, cumartesi gecesi beklenen -2°C'lik hava mevsim normallerinin biraz altında bir soğuğa işaret ediyor.

Vatandaşların, özellikle pazartesi günü beklenen kuvvetli yağışlar ve cumartesi gecesi yaşanabilecek buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları önerilir.

GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
500

