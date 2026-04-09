Gaziantep okullar tatil mi, 10 Nisan Cuma Gaziantep'te okul yok mu (GAZİANTEP VALİLİĞİ)?

10 Nisan Cuma günü Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Gaziantep Valiliği'nin tatil ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Gaziantep'te yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi almak için resmi duyuruları takip ediyorlar.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 10 Nisan Cuma günü Gaziantep genelinde hava durumunun oldukça sert ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölgeyi etkisi altına alacak olan alçak basınç sistemiyle birlikte, şehir merkezinde ve ilçelerde günlük yaşamı etkileyebilecek hava olayları öngörülüyor. İşte Gaziantep için güncel hava tahminleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar.

ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Gaziantep'te Cuma günü sabahın erken saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların kenti etkisi altına alması tahmin ediliyor. Özellikle ikindi saatlerinde yağışın şiddetini artırması beklendiğinden, ani sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.

SICAKLIKLARDA HİSSEDİLİR DÜŞÜŞ

Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin altında bir seyir izlenecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 18 santigrat derece civarında olması beklenirken, yağış anında ve gece saatlerinde sıcaklığın 10 santigrat dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yüksek nem oranıyla birleşen serin hava, hissedilen sıcaklığı daha da aşağı çekebilir.

RÜZGAR VE ULAŞIM UYARISI

Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış öncesi ve esnasında ise zaman zaman sert esmesi bekleniyor. Şiddetli rüzgarın toz taşınımı ihtimalini de beraberinde getirebileceği belirtiliyor. Sürücülerin kayganlaşan yollar ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte ekstra dikkatli olmaları istenirken, ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?

10 Nisan Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.