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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde yoluna devam eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Gaziantep FK karşısında üç puan ararken futbolseverler de mücadelenin yayın bilgilerini araştırıyor. "Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman?", "Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta?" ve "Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları karşılaşma öncesinde gündemde yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında oynayacağı karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı belli oldu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Gaziantep'te galibiyet arayacak. İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesinde merak edilen tüm detaylar...

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, ligde oynayacağı bu mücadelede Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alırken futbolseverler maçın tarihini ve yayın bilgilerini araştırıyor.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasındaki Süper Lig karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. İki takımın mücadele edeceği karşılaşma öncesinde maçın başlama saati futbolseverlerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, Gaziantep FK ise deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek haftayı galibiyetle tamamlamıştı.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde beIN SPORTS 1 üzerinden mücadeleyi izleyebilecek. Süper Lig'in 5. haftasındaki karşılaşma öncesinde iki takımın sahadan alacağı sonuç da merak ediliyor.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşması Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Gaziantep FK'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadelede Fenerbahçe deplasmanda üç puan arayacak. Maç saatinde Gaziantep'te havanın az bulutlu ve yaklaşık 23 derece olması bekleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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