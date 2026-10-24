Gaziantep FK Erzurumspor CANLI İZLE! Gaziantep FK Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gaziantep FK-Erzurumspor FK karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadelede iki takım da sahaya çıkarken, Gaziantep FK-Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak ve canlı nereden izlenecek? Gaziantep Fk Erzurumspor canlı izle! İşte maçın yayın bilgileri.

GAZİANTEP FK ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kuruluş üzerinden takip edebilecek.

GAZİANTEP FK ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Gaziantep FK-Erzurumspor FK karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS 1 yayınını takip edebilir. Maçın çevrim içi izlenmesi için beIN SPORTS'un resmi dijital yayın seçenekleri kullanılabilir. Yayına erişim, üyelik ve abonelik koşullarına bağlı olabilir.

GAZİANTEP FK ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Melek Dakan görev yapacak.