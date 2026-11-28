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Gaziantep Fk Amedspor maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı beIN SPORTS 1. Trendyol Süper Lig kapsamındaki Gaziantep FK Amedspor maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

GAZİANTEP FK AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Amedspor maçı beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak.

GAZİANTEP FK AMEDSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma şifresiz değil; maçı izleyebilmek için beIN SPORTS aboneliği gerekiyor. Aboneler maçı internet üzerinden beIN CONNECT platformunda da takip edebiliyor.

GAZİANTEP FK AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK Amedspor maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol Süper Lig kapsamında yapılacak.

GAZİANTEP FK AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK Amedspor maçı, Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK AMEDSPOR MAÇININ ÖNEMİ NE?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında ligin sürpriz takımlarından Amedspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada puan tablosunun iki ucunda yer alan takımlar karşı karşıya gelecek.

Amedspor, 12 haftada topladığı 23 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 8 puanla 16. sırada, düşme hattında bulunuyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

GAZİANTEP FK VE AMEDSPOR SON DURUM

Gaziantep FK, ligin 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi. Amedspor ise aynı hafta sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. İki takım da bu maçta yeniden galibiyete dönmek istiyor.

GAZİANTEP FK AMEDSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK Amedspor maçını hakem Fatih Tokail yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

TRENDYOL SÜPER LİG HAKKINDA

Trendyol Süper Lig'de 12 haftanın ardından Galatasaray 31 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray'ı 28 puanlı Trabzonspor ve 25 puanlı Beşiktaş takip ediyor. Amedspor ise 23 puanla Kasımpaşa ile birlikte dördüncülük yarışında bulunuyor.