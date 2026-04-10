Gassal 3. sezon kaç bölüm, hangi platformda? Gassal 3. sezon bölümleri kaç dk?

Gassal 3. sezon kaç bölüm? Gassal dizisinin 3. sezonu 10 Nisan 2026 tarihinde izleyiciyle buluştu. Yeni sezonun ilk bölümüyle birlikte hikâyenin devamı ekranlara taşınırken, Gassal hangi platformda olduğu da merak ediliyor. İlk iki sezonu izlemek isteyenler için eski bölümler de platformda yer almaya devam ediyor. Yeni sezonda kadroya katılan isimler ve bölüm başlıkları da dikkat çekiyor. İşte Gassal 3. sezon bölümleri...
GASSAL HANGİ PLATFORMDA?
Gassal dizisinin 3. sezonu TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izleyiciye sunuluyor. Yapım, platformun orijinal içerikleri arasında yer alıyor ve yeni bölümler yalnızca burada yayınlanıyor. İzleyiciler, dizinin güncel sezonuna ve önceki sezonlarına aynı platform üzerinden ulaşabiliyor.
Diziyi izlemek isteyen kullanıcıların tabii platformuna üye olması gerekiyor. Platformda reklamlı ve reklamsız abonelik seçenekleri bulunurken, yeni sezon bölümlerinin tamamına erişim için premium üyelik tercih edilmesi gerekiyor. Bölümler yayınlandığı gün içerisinde erişime açılıyor.
GASSAL 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?
Gassal dizisinin 3. sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. Yeni sezon, belirlenen bölüm sayısıyla izleyicilere sunulurken, her bölüm ayrı bir başlık ve içerikle ilerliyor. Sezonun tamamı platform üzerinden erişime açılıyor ve bölümler yayınlandığı gün içerisinde izlenebiliyor. İzleyiciler, tüm sezonu tabii platformu üzerinden takip edebiliyor.
GASSAL BÖLÜMLERİ
Gassal dizisinin 3. sezon bölümleri belirlenen takvim doğrultusunda platformda yerini alıyor. Yeni sezonun ilk bölümü “Sosyal Perdeler ve Sümüklü Böcek Yalnızlığı” başlığıyla izleyiciye sunulurken, devam eden bölümlerde farklı hikâye başlıkları dikkat çekiyor. Sezon boyunca her bölüm farklı bir temayla ilerliyor.
- Gassal 3. sezon 1. Bölüm: Sosyal Perdeler ve Sümüklü Böcek Yalnızlığı - 33dk
- Gassal 3. sezon 2. Bölüm: Menemenler ve Sofralar - 38dk
- Gassal 3. sezon 3. Bölüm: Pratik İşlere Yer Yok - 37dk
- Gassal 3. sezon 4. Bölüm: Gassal Olunmaz Doğulur - 36dk
- Gassal 3. sezon 5. Bölüm: Bana Ölümden Bahset. Bir de Ağlamaktan... - 38dk
- Gassal 3. sezon 6. Bölüm: Tek Bir Taş - 41dk
- Gassal 3. sezon 7. Bölüm: İnsan Dediğin Çocukluğu Kadar - 38dk
- Gassal 3. sezon 8. Bölüm: Bir Anne Neden Ölür? - 48dk
- Gassal 3. sezon 9. Bölüm: Son Akşam Yemeği - 36dk
- Gassal 3. sezon 10. Bölüm: Ölüm, Dilime Dolanan Bir Şarkı Gibi... - 49dk
Gassal 3. sezon bölümlerin konuları:
1. Bölüm: Sosyal Perdeler ve Sümüklü Böcek Yalnızlığı
Baki sosyal hayatla olan ilişkisini gözden geçirdiği bir gün geçirirken Nihan, kendisini istemediği bir sosyal etkinlikte bulur.
2. Bölüm: Menemenler ve Sofralar
Sosyal hayata dâhil olmaya çalışan Nihan, Baki'yi kafeye davet eder. Baki ve Nihan babalarını kaybeden kız kardeşlerin davetini kıramaz ve yas evine giderler.
3. Bölüm: Pratik İşlere Yer Yok
Gasilhaneye gelen yeni makine, Baki'nin teknoloji ile arasındaki sıkıntıyı daha da derinleştirir.
4. Bölüm: Gassal Olunmaz Doğulur
Nihan'ın yanında görev alacak yeni gassal çırağı için görüşmeler yapılır. Nadir, gassal olmanın yeni bir zorluğuyla yüzleşmek zorunda kalır.
5. Bölüm: Bana Ölümden Bahset. Bir de Ağlamaktan...
Huzur evi sakinlerinin, arkadaşlarının vefatından haberi olmadığını öğrenen Baki, Nihan ve imam durumu düzeltmeye giderler.
6. Bölüm: Tek Bir Taş
Hande, Baki'ye artık evlenmek için adım atma vaktinin geldiğini hatırlatır. İmam ve Affan, yüzük seçme ve teklif için hazırlık yapma konusunda Baki'ye yardım eder.
7. Bölüm: İnsan Dediğin Çocukluğu Kadar
Baki ve Affan, gasilhaneye gelen meftanın son arzusunu yerine getirmek için zemzem arayışına girer. Doktor ise evlilik işlemleri için test yaptıran Baki'den birkaç ek test ister.
8. Bölüm: Bir Anne Neden Ölür?
Baki'nin hiç de sıcak kalpli olmayan babası bir anda kapıda belirir, üstelik yalnız değildir. Bir cenaze için Eskişehir'e giden Baki, döndüğünde annesinin ölümü konusunda babasıyla yüzleşir.
9. Bölüm: Son Akşam Yemeği
Çocuklara bir koruyucu aile adayı bulunur. Anne baba adayında olmadık kusurlar bulan Baki, asıl derdinin ne olduğunu sosyal hizmetler görevlilerine açıklamak zorunda kalır.
10. Bölüm: Ölüm, Dilime Dolanan Bir Şarkı Gibi...
Aklındaki sorulara Baki'den yanıt bulamayan Nihan, yalnız başına piknik yapmaya gider. Bekir'in cezaevinden çıktığını duyan Musa intikam hırsıyla onun peşine düşer.