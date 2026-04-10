Gassal 3. sezon kaç bölüm, hangi platformda? Gassal 3. sezon bölümleri kaç dk?

Gassal dizisinin merakla beklenen 3. sezonu izleyiciyle buluştu. Yeni sezonla birlikte dizinin hikayesi kaldığı yerden devam ediyor.

Gassal dizisinin 3. sezonu TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izleyiciye sunuluyor. Yapım, platformun orijinal içerikleri arasında yer alıyor ve yeni bölümler yalnızca burada yayınlanıyor. İzleyiciler, dizinin güncel sezonuna ve önceki sezonlarına aynı platform üzerinden ulaşabiliyor.

Diziyi izlemek isteyen kullanıcıların tabii platformuna üye olması gerekiyor. Platformda reklamlı ve reklamsız abonelik seçenekleri bulunurken, yeni sezon bölümlerinin tamamına erişim için premium üyelik tercih edilmesi gerekiyor. Bölümler yayınlandığı gün içerisinde erişime açılıyor.

Gassal dizisinin 3. sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. Yeni sezon, belirlenen bölüm sayısıyla izleyicilere sunulurken, her bölüm ayrı bir başlık ve içerikle ilerliyor. Sezonun tamamı platform üzerinden erişime açılıyor ve bölümler yayınlandığı gün içerisinde izlenebiliyor. İzleyiciler, tüm sezonu tabii platformu üzerinden takip edebiliyor.

Gassal dizisinin 3. sezon bölümleri belirlenen takvim doğrultusunda platformda yerini alıyor. Yeni sezonun ilk bölümü “Sosyal Perdeler ve Sümüklü Böcek Yalnızlığı” başlığıyla izleyiciye sunulurken, devam eden bölümlerde farklı hikâye başlıkları dikkat çekiyor. Sezon boyunca her bölüm farklı bir temayla ilerliyor.

Gassal 3. sezon 1. Bölüm: Sosyal Perdeler ve Sümüklü Böcek Yalnızlığı - 33dk

Sosyal Perdeler ve Sümüklü Böcek Yalnızlığı - 33dk Gassal 3. sezon 2. Bölüm: Menemenler ve Sofralar - 38dk

Menemenler ve Sofralar - 38dk Gassal 3. sezon 3. Bölüm: Pratik İşlere Yer Yok - 37dk

Pratik İşlere Yer Yok - 37dk Gassal 3. sezon 4. Bölüm: Gassal Olunmaz Doğulur - 36dk

Gassal Olunmaz Doğulur - 36dk Gassal 3. sezon 5. Bölüm: Bana Ölümden Bahset. Bir de Ağlamaktan... - 38dk

Bana Ölümden Bahset. Bir de Ağlamaktan... - 38dk Gassal 3. sezon 6. Bölüm: Tek Bir Taş - 41dk

Tek Bir Taş - 41dk Gassal 3. sezon 7. Bölüm: İnsan Dediğin Çocukluğu Kadar - 38dk

İnsan Dediğin Çocukluğu Kadar - 38dk Gassal 3. sezon 8. Bölüm: Bir Anne Neden Ölür? - 48dk

Bir Anne Neden Ölür? - 48dk Gassal 3. sezon 9. Bölüm: Son Akşam Yemeği - 36dk

Son Akşam Yemeği - 36dk Gassal 3. sezon 10. Bölüm: Ölüm, Dilime Dolanan Bir Şarkı Gibi... - 49dk

Gassal 3. sezon bölümlerin konuları:

1. Bölüm: Sosyal Perdeler ve Sümüklü Böcek Yalnızlığı

Baki sosyal hayatla olan ilişkisini gözden geçirdiği bir gün geçirirken Nihan, kendisini istemediği bir sosyal etkinlikte bulur.

2. Bölüm: Menemenler ve Sofralar

Sosyal hayata dâhil olmaya çalışan Nihan, Baki'yi kafeye davet eder. Baki ve Nihan babalarını kaybeden kız kardeşlerin davetini kıramaz ve yas evine giderler.

3. Bölüm: Pratik İşlere Yer Yok

Gasilhaneye gelen yeni makine, Baki'nin teknoloji ile arasındaki sıkıntıyı daha da derinleştirir.

4. Bölüm: Gassal Olunmaz Doğulur

Nihan'ın yanında görev alacak yeni gassal çırağı için görüşmeler yapılır. Nadir, gassal olmanın yeni bir zorluğuyla yüzleşmek zorunda kalır.

5. Bölüm: Bana Ölümden Bahset. Bir de Ağlamaktan...

Huzur evi sakinlerinin, arkadaşlarının vefatından haberi olmadığını öğrenen Baki, Nihan ve imam durumu düzeltmeye giderler.

6. Bölüm: Tek Bir Taş

Hande, Baki'ye artık evlenmek için adım atma vaktinin geldiğini hatırlatır. İmam ve Affan, yüzük seçme ve teklif için hazırlık yapma konusunda Baki'ye yardım eder.

7. Bölüm: İnsan Dediğin Çocukluğu Kadar

Baki ve Affan, gasilhaneye gelen meftanın son arzusunu yerine getirmek için zemzem arayışına girer. Doktor ise evlilik işlemleri için test yaptıran Baki'den birkaç ek test ister.

8. Bölüm: Bir Anne Neden Ölür?

Baki'nin hiç de sıcak kalpli olmayan babası bir anda kapıda belirir, üstelik yalnız değildir. Bir cenaze için Eskişehir'e giden Baki, döndüğünde annesinin ölümü konusunda babasıyla yüzleşir.

9. Bölüm: Son Akşam Yemeği

Çocuklara bir koruyucu aile adayı bulunur. Anne baba adayında olmadık kusurlar bulan Baki, asıl derdinin ne olduğunu sosyal hizmetler görevlilerine açıklamak zorunda kalır.

10. Bölüm: Ölüm, Dilime Dolanan Bir Şarkı Gibi...

Aklındaki sorulara Baki'den yanıt bulamayan Nihan, yalnız başına piknik yapmaya gider. Bekir'in cezaevinden çıktığını duyan Musa intikam hırsıyla onun peşine düşer.