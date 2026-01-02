Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından ve Metro Turizm'in kurucusu olan Galip Öztürk, son dönemde sosyal medyada gündeme oturan ziyaretler ve aile fotoğraflarıyla yeniden konuşuluyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan Öztürk'ü Batum'daki evinde çocuklarıyla birlikte ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Tatlıses'in paylaştığı fotoğraf ve mesaj, Öztürk'ün aile yaşamına dair merak edilen soruları yeniden gündeme taşıdı. Peki, Galip Öztürk'ün kaç çocuğu var? Galip Öztürk evli mi, eşi kim? Detaylar haberimizde.

GALİP ÖZTÜRK'ÜN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Galip Öztürk'ün çocuk sayısı yıllar boyunca farklı kaynaklarda değişik biçimlerde yer aldı. İlk evliliği olan Hülya Öztürk ile olan birlikteliğinden, kaynaklara göre:

4 kız ve 1 erkek olmak üzere 5 çocuk

Bazı kaynaklarda ise 4 kız ve 4 erkek olarak toplam 8 çocuk sahibi olduğu ifade edilmektedir.

Öztürk'ün, Gürcistan'da evlendiği ikinci eşi Kristina Öztürk ile ise çocuk sayısı çok daha farklı bir boyuta taşındı. Çift, taşıyıcı annelik yöntemiyle çok sayıda çocuğa sahip oldu. Yapılan açıklamalara göre:

Embriyolar, Galip Öztürk'ün spermi ve Kristina Öztürk'ün yumurtalarından oluşturuluyor.

2021–2023 yılları arasında yayımlanan haberlerde çocuk sayısının 10 ile 22 arasında değiştiği belirtiliyor.

Kristina Öztürk'ün açıklamasına göre, çiftin hedefi 105 çocuk sahibi olmak.

Taşıyıcı annelere her doğum için 8.000–24.000 Euro arasında ödeme yapıldığı kaydediliyor.

İbrahim Tatlıses'in Batum ziyareti sırasında çekilen fotoğrafta Öztürk ve 20 çocuğunun bir arada görülmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GALİP ÖZTÜRK EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Galip Öztürk'ün evlilik hayatı iki dönemde değerlendirilebilir:

İlk evlilik: Hülya Öztürk ile yapılan evlilikten, yukarıda belirtildiği gibi 5 veya 8 çocuk dünyaya geldi.

İkinci evlilik: Gürcistan'da Rus asıllı Kristina Öztürk ile evlendi.