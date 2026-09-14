Galaxy S26 serisinin fiyatları artıyor mu? Galaxy S26 ne kadar, zam mı geldi?

Galaxy S26 kullanıcılarını ilgilendiren fiyat artışı iddiası gündeme geldi. Samsung'un Güney Kore'de Galaxy S26 serisinin üç modeline de aynı miktarda zam yapmayı değerlendirdiği öne sürülürken, gözler yeni fiyatlara çevrildi. “Galaxy S26 ne kadar?”, “Galaxy S26'ya zam mı geldi?” ve “Galaxy S26 serisinin fiyatları artacak mı?” sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY S26 SERİSİNE ZAM GÜNDEMDE

Samsung'un yeni Galaxy S26 serisine yönelik fiyat artışı iddiası teknoloji gündemine damga vurdu. Artan bellek çipi maliyetlerinin üretim giderleri üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle şirketin Güney Kore'de Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinin fiyatlarını yükseltmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. İddiaya göre üç model için de aynı miktarda zam yapılması planlanıyor.

ÜÇ MODELE DE 149 BİN 600 WON ZAM GELEBİLİR

Samsung'un Galaxy S26 serisindeki üç modelin fiyatına 149 bin 600 won eklemeyi değerlendirdiği iddia edildi. Söz konusu fiyat değişikliğinin 1 Ekim 2026 itibarıyla Güney Kore'de uygulanabileceği belirtiliyor.

Zam gerçekleşirse Galaxy S26'nın 1 milyon 254 bin won olan fiyatı 1 milyon 403 bin 600 wona çıkacak. Bu fiyat yaklaşık 934 dolardan 1046 dolara yükseliş anlamına geliyor.

Galaxy S26+'ın fiyatının ise 1 milyon 452 bin wondan 1 milyon 601 bin 600 wona çıkması bekleniyor. Böylece modelin yaklaşık dolar karşılığı 1082 dolardan 1194 dolara yükselecek.

Galaxy S26 Ultra için de benzer bir artış gündemde. 1 milyon 797 bin 400 won seviyesindeki fiyatın 1 milyon 947 bin wona yükselmesi halinde modelin yaklaşık dolar karşılığı 1340 dolardan 1451 dolara çıkacak.

GALAXY S26 FİYATLARI NEDEN ARTABİLİR?

Galaxy S26 serisine yönelik zam iddiasının arkasında bellek çipi maliyetlerindeki yükselişin bulunduğu belirtiliyor. Bellek fiyatlarında yaşanan artış, akıllı telefon başta olmak üzere tüketici elektroniği sektöründeki üretim maliyetlerini de yukarı çekiyor.

Samsung'un fiyat artışını değerlendirdiği iddiası, Apple'ın yeni iPhone modellerinde ve bazı diğer ürün gruplarında fiyat artışına gitmesinin ardından gündeme geldi. Artan maliyetlerin teknoloji şirketlerinin yeni ürün fiyatlandırmalarında daha fazla etkili olması bekleniyor.

GALAXY S26 ZAMMI SATIŞLARI ETKİLER Mİ?

Galaxy S26 serisinde olası fiyat artışının tüketici talebi üzerindeki etkisi de merak ediliyor. Akıllı telefon fiyatlarının yükselmesi, kullanıcıların yeni model satın almak yerine mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanmasına neden olabilir.

Dağıtım kanalları ve perakendecilerin de fiyat artışının satışlar üzerindeki olası etkileri konusunda endişeli olduğu aktarılıyor. Yeni telefon satışlarının yavaşlaması ihtimali gündeme gelirken, kullanıcıların cihaz değiştirme kararlarını ertelemesi ikinci el telefon pazarında hareketliliği artırabilir.