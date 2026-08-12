Galatasaray'ın Süper Kupası var mı, Galatasaray UEFA Süper Kupası ne zaman, hangi yıl kazandı, kimi yendi?

Peki, Galatasaray UEFA Süper Kupası’nı ne zaman kazandı, hangi yıl kazandı ve finalde kimi yendi? Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandıktan sonra UEFA Süper Kupası’nda Real Madrid ile karşı karşıya geldi ve uzatmalara giden mücadeleyi 2-1 kazanarak Avrupa’daki ikinci büyük kupasını elde etti.

GALATASARAY'IN UEFA SÜPER KUPASI VAR MI? NE ZAMAN, HANGİ YIL KAZANDI, KİMİ YENDİ?

Galatasaray’ın UEFA Süper Kupası bulunuyor mu sorusu, sarı-kırmızılı takımın Avrupa kupalarındaki başarıları nedeniyle futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Galatasaray, UEFA Süper Kupası’nı 2000 yılında kazanarak Türk futbolunda tarihi bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, o dönemde UEFA Kupası’nı kazanmasının ardından Avrupa’nın en önemli kupalarından biri olan Süper Kupa’da mücadele etti.

GALATASARAY UEFA SÜPER KUPASI'NI NE ZAMAN KAZANDI?

Galatasaray, UEFA Süper Kupası’nı 25 Ağustos 2000 tarihinde kazandı. Monaco’daki Stade Louis II'de oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Galatasaray, uzatmalarda attığı golle kupaya uzandı.

GALATASARAY SÜPER KUPA FİNALİNDE KİMİ YENDİ?

Galatasaray, UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid’i 2-1 mağlup etti. İspanyol ekibinin öne geçtiği karşılaşmada Galatasaray, Mario Jardel’in attığı gollerle geri dönüş yaptı. Jardel, maçın henüz 41. saniyesinde Galatasaray’ın ilk golünü kaydederken, Real Madrid Ronaldo’nun golüyle karşılık verdi. Uzatmalarda ise Jardel’in altın golü Galatasaray’a kupayı getirdi.

GALATASARAY'IN AVRUPA KUPALARINDAKİ TARİHİ BAŞARISI

Galatasaray’ın 2000 yılında kazandığı UEFA Süper Kupası, kulübün Avrupa tarihindeki en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Sarı-kırmızılı ekip aynı yıl UEFA Kupası’nı da kazanarak Avrupa’da iki büyük başarı elde etti. Galatasaray, UEFA Kupası finalinde Arsenal’i penaltılar sonucunda mağlup ederek kupayı Türkiye’ye getirmişti.

GALATASARAY'IN UEFA SÜPER KUPASI KAÇ TANE?

Galatasaray’ın tarihinde 1 UEFA Süper Kupası bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, 2000 yılında Real Madrid’i yenerek kazandığı bu kupayla Türkiye’den UEFA Süper Kupası’nı kaldıran ilk ve tek takım oldu. Bu başarı, Galatasaray’ın Avrupa futbolundaki yerini güçlendiren tarihi dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.