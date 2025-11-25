Galatasaray Union SG yedeklerde kim var, GS yedekleri kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile St. Gilloise'nin karşı karşıya geleceği bu karşılaşma için sporseverlerin ilgisi büyük. Taraftarlar, maçın yayın detaylarını öğrenmek isterken bir yandan da Galatasaray'ın Union SG karşısındaki yedek kadrosunda yer alan futbolcuların kimler olduğunu sorguluyor.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile St. Gilloise arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifresiz bir şekilde takip edebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21. kanallar üzerinden izlenebiliyor. Kanal aynı zamanda Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de ücretsiz olarak takip edilebiliyor.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile St. Gilloise arasındaki kritik mücadele, 25 Kasım Salı günü oynanacak.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.45'te çalacak.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak bu önemli maç, İstanbul'da yer alan Rams Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

GALATASARAYYEDEKLERİ KİM?

İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Barış, İlkay, Icardi.

Yedekler : Batuhan, Günay, Ahmed, Yusuf, Ege, Eyüp, Furkan, Çağrı, Arda

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Khalalli, Mac Allister, Burgess, Sykes, Zorgane, Van de Perre, Ait El Hadj, Florucz, David, Niang