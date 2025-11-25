Haberler

Galatasaray Union SG yedeklerde kim var, GS yedekleri kim?

Galatasaray Union SG yedeklerde kim var, GS yedekleri kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ile St. Gilloise, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında önemli bir mücadelede karşılaşıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve yayının şifreli olup olmadığı gibi bilgileri araştırıyor. Ayrıca Galatasaray'ın Union SG maçındaki yedek kulübesinde hangi oyuncuların bulunduğu da merak edilen konular arasında.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile St. Gilloise'nin karşı karşıya geleceği bu karşılaşma için sporseverlerin ilgisi büyük. Taraftarlar, maçın yayın detaylarını öğrenmek isterken bir yandan da Galatasaray'ın Union SG karşısındaki yedek kadrosunda yer alan futbolcuların kimler olduğunu sorguluyor.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile St. Gilloise arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifresiz bir şekilde takip edebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21. kanallar üzerinden izlenebiliyor. Kanal aynı zamanda Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de ücretsiz olarak takip edilebiliyor.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile St. Gilloise arasındaki kritik mücadele, 25 Kasım Salı günü oynanacak.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.45'te çalacak.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak bu önemli maç, İstanbul'da yer alan Rams Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

GALATASARAYYEDEKLERİ KİM?
İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Barış, İlkay, Icardi.

Galatasaray Union SG yedeklerde kim var, GS yedekleri kim?

Yedekler : Batuhan, Günay, Ahmed, Yusuf, Ege, Eyüp, Furkan, Çağrı, Arda

Galatasaray Union SG yedeklerde kim var, GS yedekleri kim?

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Khalalli, Mac Allister, Burgess, Sykes, Zorgane, Van de Perre, Ait El Hadj, Florucz, David, Niang

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.