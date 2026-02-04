Galatasaray Uni Girona maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Galatasaray Uni Girona maçı için geri sayım başladı. Dev mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, "Galatasaray – Uni Girona maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi, nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya dair canlı yayın kanalı, platform bilgileri ve maç saatiyle ilgili tüm detaylar.

GALATASARAY – UNI GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroLeague Kadınlar'da heyecan Galatasaray ile Uni Girona arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, TRT Spor Yıldız ve tabii Spor 7 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, 4 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY – UNI GIRONA MAÇI CANLI YAYINLANACAK KANALLAR

Galatasaray ile Uni Girona arasındaki EuroLeague Kadınlar karşılaşması, TRT Spor Yıldız üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca mücadele, tabii Spor 7 kanalından da canlı yayınlanacak. Yayın seçenekleri sayesinde basketbolseverler maçı farklı platformlardan takip edebilecek.

TRT SPOR YILDIZ CANLI MAÇ İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden yayın yapıyor. Kanal, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifresiz şekilde izlenebiliyor.

TABİİ SPOR 7 CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

tabii Spor 7 kanalı, Turkcell TV+ 75 numaralı kanal üzerinden yayınlanıyor. Karşılaşma, Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY – UNI GIRONA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray – Uni Girona EuroLeague Kadınlar maçı, 4 Şubat Çarşamba günü basketbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – UNI GIRONA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev mücadelede ilk düdük, 4 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de çalacak.

GALATASARAY – UNI GIRONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Uni Girona'yı karşı karşıya getirecek EuroLeague Kadınlar mücadelesi, İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.