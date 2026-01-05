Galatasaray Trabzonspor muhtemel 11'ler! Galatasaray Trabzonspor maç kadrosunda kimler var?

Galatasaray ve Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar, yayın bilgileri ve maç saatiyle ilgili detaylara odaklanmış durumda. Bunun yanı sıra, teknik direktörlerin tercih edeceği muhtemel ilk 11'ler ve maç kadroları da futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa Yarı Final karşılaşmasının yayın detayları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kritik mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Karşılaşma, ATV'nin uydu ve dijital platformlar üzerinden sunduğu yayın sayesinde şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden canlı takip etmek mümkün olacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de izlenebilecek.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

TFF Süper Kupa Yarı Final mücadelesi, 5 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Yarı Final müsabakası, Gaziantep'te bulunan Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Barış, Sane, Yunus, Icardi

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Augusto

TAKIMLARIN KADROLARI