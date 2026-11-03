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Galatasaray Stuttgart maçını kim anlatıyor, Galatasaray Stuttgart maçı spikeri kim?

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Galatasaray Stuttgart maçını kim anlatıyor, Galatasaray Stuttgart maçı spikeri kim?
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Bir futbol maçını unutulmaz kılan yalnızca goller ve tribünler değil, ekranın öbür ucundan kulağımıza gelen ses de. Heyecanı doğru yerde yükselten, kritik anlarda nefesi kesen anlatıcılar, maç geceleri taraftarın en çok konuştuğu isimler arasında. Şampiyonlar Ligi maçlarında ise bu merak katlanıyor.

Galatasaray Stuttgart maçını kim anlatıyor, Galatasaray Stuttgart maçı spikeri kim? Maçı ekranlardan takip edecek milyonlarca izleyici için bu sorunun yanıtını, yayın bilgileriyle birlikte haberimizin devamında hazırladık.

GALATASARAY STUTTGART MAÇINI KİM ANLATIYOR?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçını TRT 1 ekranlarında spiker Eren Koca anlatacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 03 Kasım 2026 Salı günü yani bugün, Türkiye saati ile 20.45’te başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇI TELEFONDAN VEYA BİLGİSAYARDAN İZLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Evet. Maçı TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edebilirsiniz. tabii’de TRT kanallarının canlı yayını ücretsiz üyelikle, reklamlı olarak izlenebiliyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İstanbul’daki Rams Park’ta oynanacak. Galatasaray, Alman takımlarına karşı iç sahada 1992’den bu yana süren galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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