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Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmanın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa arenasındaki mücadelesini takip etmek isteyenler, Galatasaray-Stuttgart maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasının dördüncü haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı sahasında konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarındaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, Galatasaray Stuttgart maçının tarihini, başlama saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA'nın açıkladığı resmi fikstüre göre Galatasaray-Stuttgart karşılaşması, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında oynanacak mücadelede Galatasaray, taraftarı önünde sahaya çıkacak.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Stuttgart maçının yayıncı kuruluşuna ilişkin kesin bilgi için TRT'nin güncel yayın akışının ve resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor. Yayın bilgisi kesinleşmeden karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağına ilişkin kesin ifade kullanılamaz.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON MAÇI

Galatasaray, Stuttgart karşılaşması öncesindeki Şampiyonlar Ligi maçında Fransa temsilcisi Lille ile karşılaştı. 21 Ekim 2026'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-2 kazandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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