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Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, Galatasaray Stuttgart maçı bugün mü?

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Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, Galatasaray Stuttgart maçı bugün mü? Haber Videosunu İzle
Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, Galatasaray Stuttgart maçı bugün mü?
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Takvimlere işaretlenen o gün geldi mi, yoksa bir gün daha var mı? Şampiyonlar Ligi’nde Alman temsilcisiyle karşılaşacak Galatasaray taraftarı, maç gününün heyecanını yaşarken bir yandan da en temel soruların yanıtını arıyor. Akşam planlarını yapmak, işten erken çıkmak ya da arkadaşlarla buluşmak için doğru saati bilmek şart.

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, Galatasaray Stuttgart maçı bugün mü sorularının yanıtı haberimizin devamında. Maçın tarihini, başlama saatini, oynanacağı stadı ve yayın bilgilerini hiçbir ayrıntıyı atlamadan sizin için bir araya getirdik.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Galatasaray Stuttgart maçı bugün. Karşılaşma 03 Kasım 2026 Salı günü oynanacak.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 20.45 olarak açıklandı.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçı TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de takip etmek mümkün.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İstanbul’daki Rams Park’ta oynanacak. Meteoroloji İstanbul için aralıklı sağanak yağış öngörüyor, maç saatinde sıcaklığın 15-16 derece civarında olması bekleniyor.

BU HAFTANIN GÜNDEMİ

Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe de yarın akşam saat 20.45’te Liverpool’u konuk edecek. Galatasaray’ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ise 24 Kasım’da Aston Villa ile oynanacak.

MAÇ SAATİ DEĞİŞİR Mİ?

Maç saatinin veya yayın programının resmi mercilerce değiştirilebilme ihtimaline karşı gelişmeleri takip etmekte fayda var.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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