Galatasaray Strasbourg maçı hangi kanalda, Galatasaray MCT Technic Strasbourg nereden CANLI izlenir?

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Galatasaray MCT Technic Strasbourg nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan şifresiz olarak yayınlanacağı için basketbolseverler maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebilecek. Mücadele ayrıca TRT Spor'un resmi internet sitesi ve TRT'nin dijital platformları üzerinden de canlı izlenebilecek. TRT Spor Yıldız hangi platformda kaçıncı kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

GALATASARAY MCT TECHNİC STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray MCT Technic - Strasbourg maçı, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı TRT, karşılaşmayı televizyon ve dijital platformları aracılığıyla basketbolseverlerle buluşturacak.

GALATASARAY MCT TECHNİC STRASBOURG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Galatasaray MCT Technic - Strasbourg maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek için herhangi bir abonelik gerekmiyor.

GALATASARAY MCT TECHNİC STRASBOURG NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Spor Yıldız'a Türksat 4A uydusunun yanı sıra Digiturk'te 87, Tivibu'da 85, Turkcell TV+'ta 71 ve Kablo TV'de 242. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise TRT Spor'un resmi internet sitesindeki TRT Spor Yıldız canlı yayın sayfasını ve TRT'nin dijital platformu tabii'yi kullanabiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GALATASARAY MCT TECHNİC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray MCT Technic - Strasbourg maçı, bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY MCT TECHNİC STRASBOURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı taraftarların, Avrupa mücadelesinde takımlarına destek vermek için salonu doldurması bekleniyor.

GALATASARAY'IN HEDEFİ AVRUPA'DA GALİBİYET

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı önünde Strasbourg'u mağlup ederek grubundaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, hafta sonu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile derbide karşı karşıya gelmişti. Fransa'nın köklü basketbol kulüplerinden SIG Strasbourg ise İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmenin peşinde olacak.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDİR?

FIBA Şampiyonlar Ligi, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın dört bir yanından kulüplerin mücadele ettiği bir kulüpler turnuvası. Turnuva, EuroLeague ve EuroCup'ın yanı sıra Avrupa kulüp basketbolunun önemli organizasyonları arasında yer alıyor. Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2023 yılında şampiyonluk yaşamıştı.