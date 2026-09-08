Galatasaray Sporting Lizbon maçı bugün mü, yarın mı?

Galatasaray Sporting Lizbon maçı için geri sayım sürerken, “ Galatasaray maçı bugün mü, yarın mı?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kritik mücadele 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak. Buna göre karşılaşma bugün değil, yarın ekranlara gelecek.

SPORTİNG LİSBON-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ederken futbolseverlerin gözü Sporting Lisbon- Galatasaray karşılaşmasına çevrildi. Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonunda sahaya çıkacak olan Galatasaray, deplasmanda Sporting Lisbon ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yayın saati, kanalı ve oynanacağı stadyum merak konusu oldu.

Sporting Lisbon- Galatasaray maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Portekiz’in Lizbon kentindeki Estádio José Alvalade’de oynanacak karşılaşma TRT 1 ve CBC Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

SPORTİNG LİSBON-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sporting Lisbon ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Avrupa kupalarında önemli bir sınava çıkacak olan Galatasaray, Sporting Lisbon deplasmanında galibiyet arayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları da maç saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor.

SPORTİNG LİSBON-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lisbon-Galatasaray maçı TRT 1 ve CBC Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye’de karşılaşmayı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip etmek mümkün olacak.

Maçı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise ilgili yayıncıların resmi platformları üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Yayın seçeneklerinde değişiklik yaşanabileceği için maç öncesinde güncel yayın bilgilerini kontrol etmek önem taşıyor.

SPORTİNG LİSBON-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporting Lisbon-Galatasaray karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Mücadele 9 Eylül Çarşamba akşamı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Karşılaşmanın başlama saatinin Türkiye için 22.00 olarak açıklanması nedeniyle Galatasaray taraftarları maç öncesinde yayın kanalından hazırlıklarını tamamlayabilecek.

SPORTİNG LİSBON-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sporting Lisbon-Galatasaray maçı, Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan Estádio José Alvalade’de oynanacak. Sporting Lisbon’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, karşılaşmada futbolseverleri ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

TRT 1 SPORTİNG LİSBON-GALATASARAY MAÇI KANAL BİLGİLERİ

TRT 1 üzerinden yayınlanacak Sporting Lisbon-Galatasaray maçını farklı platformlardan izlemek mümkün olacak. TRT 1’in platformlardaki kanal numaraları şöyle:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

TRT 1’in internet yayını da resmi dijital platformlar üzerinden takip edilebilecek.

SPORTİNG LİSBON-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray'ın Sporting Lisbon ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 9 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele TRT 1 ve CBC Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

Futbolseverler, maç saatinde yayıncı kuruluşların resmi platformları üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.