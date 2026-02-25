Galatasaray Son 16 Şampiyonlar Ligi kura çekimi muhtemel rakipleri kim?

UEFA'nın yeni formatı gereği, Galatasaray turu geçmesi durumunda son 16 turunda İngiliz devleri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak ve Aslan'ın Avrupa yolculuğundaki son durum ne? İşte tüm detaylar..."

GALATASARAY'IN SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİ İNGİLTERE'DEN GELECEK

Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray, play-off turunda Juventus engelini aşması durumunda Avrupa'nın zirvesine doğru yürüyüşünü sürdürecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, İtalyan devini saf dışı bıraktığı takdirde son 16 turunda rotayı Ada'ya çevirecek. Kura prosedürüne göre Aslan'ın bu turdaki rakibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool veya Tottenham olacak. Galatasaray, bu sezon lig aşamasında sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek dev rakiplerine karşı neler yapabileceğini kanıtlamıştı.

ASLAN'IN ÇEYREK FİNAL YOLUNDAKİ MUHTEMEL EŞLEŞMELERİ

Juventus ve ardından gelecek olan Liverpool/Tottenham engelini geçen Galatasaray için çeyrek final senaryoları da netleşmeye başladı. Temsilcimiz, son 16 turunu geçmesi halinde çeyrek finalde oldukça zorlu bir havuzla karşı karşıya kalacak. Bu aşamada muhtemel rakipler arasında Monaco - Paris Saint-Germain galibi ya da Barcelona - Chelsea eşleşmesinden turu geçecek olan ekip yer alacak. Galatasaray, Avrupa'daki tecrübesiyle bu devlerden birini eleyerek yarı finale adını yazdırmayı hedefliyor.

GALATASARAY'IN YARI FİNALDEKİ RAKİPLERİ KİMLER OLABİLİR?

Sarı-kırmızılıların finale giden yoldaki son engeli olan yarı final aşamasında, Avrupa futbolunun en formda takımlarıyla karşılaşma ihtimali bulunuyor. Turnuva ağacındaki diğer eşleşmelerin sonuçlarına göre, Galatasaray'ın yarı finaldeki muhtemel rakipleri listesinde şu dev kulüpler yer alıyor:

• Real Madrid

• Manchester City

• Bayern Münih

• Arsenal

• Borussia Dortmund

• Atalanta

• Benfica

• Sporting Lizbon