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Galatasaray Samsunspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma şifresiz yayınlanmıyor; maç Digiturk'te 77. kanal ve beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden izlenebiliyor. Mücadelenin ilk yarısı, Lucas Torreira'nın 4. dakikadaki golüyle Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray Samsunspor maçı hangi kanalda, Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, maç şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte Galatasaray Samsunspor maçının yayın bilgileri ve tüm detaylar.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Samsunspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebiliyor.

SAMSUNSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Samsunspor maçını beIN SPORTS 1 veriyor. Trendyol Süper Lig'in yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşma bu kanaldan canlı olarak ekrana geliyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Galatasaray Samsunspor maçı şifresiz yayınlanmıyor. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan yayın yapıyor. Kanalın yayınlarına TOD aboneliğiyle internet üzerinden de ulaşılabiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI TOD'DAN İZLENİR Mİ?

TOD, beIN SPORTS'un internet üzerinden yayın yapan dijital platformu. Galatasaray Samsunspor maçı, TOD aboneliğiyle akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan canlı olarak izlenebiliyor. Kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesiyle izleme deneyimi için güçlü ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Samsunspor maçında ilk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılıları öne geçiren golü 4. dakikada Lucas Torreira attı; golün asistini Wilfried Singo yaptı. Karşılaşmanın ikinci yarısı devam ediyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Galatasaray Samsunspor maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da başladı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi, ikinci yarı devam ediyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray Samsunspor maçı, RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR KARŞISINDA ÖNDE

Ligde zirvede bulunan Galatasaray, Samsunspor karşısında aldığı erken golle üç puana bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp rekoru kırmayı hedefliyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki Samsunspor ise ikinci yarıda skoru dengelemenin yollarını arıyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Rafael Leão bu karşılaşmada forma giyemiyor. Kaan Ayhan ise 188 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.