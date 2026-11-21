Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray Samsunspor maçının özeti ve golleri, karşılaşmanın sona ermesinin ardından beIN SPORTS'un resmi YouTube kanalı ve dijital platformu TOD üzerinden izlenebilecek. Mücadelenin ilk yarısında Galatasaray, 4. dakikada Lucas Torreira'nın golüyle 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla girdi. Galatasaray Samsunspor maç özeti nereden izlenir, Torreira'nın golü nasıl izlenir, goller ne zaman yayınlanacak ve maç kaç kaç soruları futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Galatasaray Samsunspor maçının özet ve gol görüntülerine ilişkin tüm detaylar.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Samsunspor maçının geniş özeti, karşılaşmanın sona ermesinin ardından beIN SPORTS'un resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Maç özeti ayrıca TOD platformu üzerinden de izlenebilecek.

Trendyol Süper Lig maçlarının özetleri, yayın hakları nedeniyle genellikle karşılaşmanın bitiminden kısa süre sonra resmi kanallarda paylaşılıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Lucas Torreira'nın 4. dakikada attığı gol başta olmak üzere karşılaşmadaki goller, beIN SPORTS'un resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalında yayınlanıyor. Gollerin tekrarları ve pozisyon analizleri ise maç sonu programlarında ekrana gelecek.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Maç özetinin, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. 16.00'da başlayan mücadelenin 17.50 civarında sona ermesi öngörülüyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Samsunspor maçında ilk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılıları öne geçiren golü 4. dakikada Lucas Torreira attı; golün asistini Wilfried Singo yaptı. Karşılaşmanın ikinci yarısı devam ediyor.

GALATASARAY'IN GOLÜ: LUCAS TORREİRA

Galatasaray, karşılaşmaya hızlı başladı ve henüz 4. dakikada öne geçti. Wilfried Singo'nun pasında topla buluşan Lucas Torreira, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. İlk yarının kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle gitti.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Samsunspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Galatasaray Samsunspor maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da başladı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi, ikinci yarı devam ediyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray Samsunspor maçı, RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR KARŞISINDA ÖNDE

Ligde zirvede bulunan Galatasaray, Samsunspor karşısında aldığı erken golle üç puana bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp rekoru kırmayı hedefliyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki Samsunspor ise ikinci yarıda skoru dengelemenin yollarını arıyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Rafael Leão bu karşılaşmada forma giyemiyor. Kaan Ayhan ise 188 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.