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Galatasaray - Samsunspor maçının biletlerinin satış tarihi henüz açıklanmadı. Galatasaray Kulübü, karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde taraftarlarla paylaşılacağını duyurdu. 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maç, RAMS Park'taki zemin bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak. Yaklaşık 52 bin kişilik RAMS Park'a karşılık yaklaşık 17 bin kişi kapasiteli stadyumda oynanacak karşılaşma için bilet fiyatları ve kombine sahiplerinin giriş hakları da merak ediliyor. İşte Galatasaray - Samsunspor biletleri ve maça ilişkin tüm detaylar.

GALATASARAY SAMSUNSPOR BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Samsunspor maçının bilet satış tarihi henüz açıklanmadı. Galatasaray, bilet satış takvimini ve fiyatları önümüzdeki günlerde resmi kanallarından duyuracağını açıkladı. Galatasaray'ın iç saha maçlarında biletlerin genellikle karşılaşmadan birkaç gün önce satışa çıktığı biliniyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Samsunspor maçının bilet fiyatları henüz belli olmadı. Kategori bazında bilet fiyatları, satış takvimiyle birlikte kulüp tarafından açıklanacak.

KOMBİNE SAHİPLERİ MAÇA GİREBİLECEK Mİ?

RAMS Park kombine sahiplerinin Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maça nasıl gireceği henüz netleşmedi. Galatasaray, kombine sahiplerinin giriş hakları ve bilet işlemlerine ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti. Stadyum kapasitesinin RAMS Park'a göre oldukça düşük olması nedeniyle kombine sahipleri için özel bir öncelik ya da kontenjan uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor.

KOMBİNE ÜCRET İADESİ YAPILACAK MI?

Maça giremeyecek kombine sahiplerine ücret iadesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz bir karar açıklanmadı.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEDEN RAMS PARK'TA OYNANMIYOR?

Galatasaray, RAMS Park'taki zemin bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak için Samsunspor maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na taşıdı. Kulübün 16 Kasım'da duyurduğu stadyum değişikliği yalnızca bu maçı kapsıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Samsunspor maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Samsunspor maçı, İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Stadyumun kapasitesi yaklaşık 17 bin kişi.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Samsunspor maçı, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR TARAFTARINA BİLET SATILACAK MI?

Samsunspor taraftarlarına deplasman bileti ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

GALATASARAY SAMSUNSPOR BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Galatasaray'ın iç saha maçlarının biletleri Passo platformu üzerinden satışa sunuluyor. Bilet satın almak için Passolig kartı gerekiyor. Satış tarihi açıklandığında biletler Passo'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.