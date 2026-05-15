Galatasaray, Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından taraftarıyla birlikte büyük bir kutlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün organize ettiği ve “Dört Dörtlük Gece” adı verilen şampiyonluk kutlaması için tarih, program akışı, bilet detayları ve sahne performanslarına ilişkin bilgiler açıklandı. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, hangi gün? Galatasaray şampiyonluk kutlama bilet fiyatları ne kadar? Detaylar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Dört Dörtlük Gece kapsamında düzenlenecek şampiyonluk kutlaması, 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Organizasyon, Galatasaray’ın stadı olan RAMS Park’ta yapılacak.

Kulüp tarafından açıklanan programa göre kutlamaların başlangıç saati 19:05 olarak belirlendi. Günün ilk etkinliği ise saat 15:00’te başlayacak kortej yürüyüşü olacak. Taraftarlar, Galatasaray Lisesi önünden başlayacak kortejle birlikte kutlama atmosferine dahil olacak.

Program akışında yer alan saatler şöyle açıklandı:

15:00’te Galatasaray Lisesi’nden kortej yürüyüşü başlayacak.

18:00’de RAMS Park kapıları açılacak.

19:05’te Suat Ateşdağlı performansı eşliğinde futbolcular sahaya çıkacak.

20:30’da Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak.

22:00’de gece havai fişek gösterileriyle sona erecek.

Kulüp tarafından organize edilen etkinlikte futbolcuların taraftarları selamlaması ve özel sahne şovlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

“Dört Dörtlük Gece” organizasyonu için bilet satış detayları da açıklandı. Taraftarlar biletlerini Passo ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.

Saha içi paket biletlerinin fiyatı 19.050 TL olarak duyuruldu. Bu pakette taraftarlara özel ürün hediyeleri de verilecek. Paket içerisinde “Osimhen Box” ve “Dominasyon Tişörtü” yer alacak.

Doğu ve Batı Alt Tribün biletleri 1.905 TL’den satışa çıkacak.

Doğu ve Batı Üst Tribün kategorisindeki biletlerin fiyatı 500 TL olarak açıklandı.

Kuzey ve Güney Kale Arkası tribünlerinde ise bilet fiyatı 190,50 TL olacak.

Bilet satış takvimi kapsamında ilk etapta 2025-2026 sezonu kombine ve VIP kombine sahiplerine öncelikli satış yapıldı.

Ardından GSPlus Premium ve GSPara Kart kullanıcıları için özel satış süreci uygulanacak.

13 Mayıs 2026 saat 09:00 itibarıyla ise genel satış dönemi başlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA HANGİ SANATÇILAR GELECEK?

Kutlama gecesinde sahne alacak isimler arasında kesinleşen tek performans Suat Ateşdağlı oldu. DJ performansı eşliğinde futbolcuların sahaya çıkacağı açıklandı.

Öte yandan dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında, Galatasaray yönetiminin sanatçıya dört şarkılık performans için 2 milyon dolarlık teklif sunduğu öne sürüldü. Ancak bu bilgiye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kutlama gecesiyle ilgili gündeme gelen diğer isimler arasında şu sanatçılar ve performans iddiaları yer aldı:

Emir Can İğrek

Mustafa Ceceli

Mario Lemina ile özel düet iddiası

Victor Osimhen için özel şov söylentileri

Mauro Icardi için sahne planlamaları

Söz konusu isimlerle ilgili bilgilerin sosyal medya paylaşımları ve çeşitli haber kaynaklarında yer aldığı, ancak kulüp tarafından resmiyet kazanmadığı belirtildi.