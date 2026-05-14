Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda yayınlanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray’ın görkemli kutlama etkinliği için yayıncı kuruluş ve olası canlı yayın kanalları merak ediliyor. Taraftarlar, stadyumda yaşanacak coşkunun yanı sıra ekran başında da bu tarihi anlara ortak olabilmek için yayın detaylarını yakından takip ediyor.

GALATASARAY 26. ŞAMPİYONLUĞUNU BEIN SPORTS EKRANLARINDA KUTLUYOR

Galatasaray, Süper Lig’de kazandığı 26. şampiyonluğun coşkusunu beIN SPORTS ekranlarında taraftarlarıyla buluşturuyor. Sarı-kırmızılı camianın büyük sevinci, hem stadyumda hem de televizyon yayınları aracılığıyla milyonlarca futbolsevere ulaşacak.

KUTLAMALAR GALATASARAY LİSESİ ÖNÜNDEN BAŞLAYACAK

Resmi açıklamaya göre şampiyonluk kutlamaları Cuma günü saat 16.00 itibarıyla Galatasaray Lisesi önünden başlayacak. Tarihi başlangıç noktası olan lise önünde toplanacak taraftarlar, takım otobüsünün geçişiyle birlikte büyük bir coşku yaşayacak.

RAMS PARK’TA DEV KUTLAMA GECESİ

Kutlamalar, Galatasaray Lisesi’nden başlayacak konvoyun ardından RAMS Park’ta devam edecek. Stadyumda düzenlenecek görkemli organizasyonda futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar 26. şampiyonluğu birlikte kutlayacak.

CANLI YAYIN BEIN SPORTS HABER EKRANLARINDA

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına ilişkin tüm detaylar ve anlık gelişmeler beIN SPORTS HABER ekranlarında canlı olarak izleyicilere aktarılacak. Kutlamaların her anı, özel yayınlarla futbolseverlere ulaştırılarak büyük coşku ekranlara taşınacak.