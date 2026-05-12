Şampiyonluk coşkusunu yerinde yaşamak isteyen Galatasaray taraftarları, kutlama bileti ve giriş koşullarına ilişkin ayrıntıları araştırıyor. En çok sorulan sorulardan biri ise “Galatasaray şampiyonluk kutlamaları bileti için Passolig gerekiyor mu?” oldu. Organizasyona katılım şartları ve bilet sistemi hakkında yapılan açıklamalar, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de kazandığı 26. şampiyonluğu büyük bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre şampiyonluk kutlaması, 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05’te RAMS Park’ta gerçekleştirilecek. “Dört Dörtlük Gece” konseptiyle düzenlenecek etkinlikte taraftarlar unutulmaz bir gece yaşayacak.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA NELER OLACAK?

Kutlama programı kapsamında sahne şovları, özel ışık gösterileri, dans performansları, DJ etkinlikleri ve drone gösterileri yer alacak. Ayrıca gecenin en önemli anlarından biri olan şampiyonluk kupasının takdimi de taraftarların önünde yapılacak. Organizasyonun görsel ve müzikal açıdan oldukça kapsamlı olması bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Şampiyonluk coşkusuna ortak olmak isteyen taraftarlar için biletler Passo üzerinden satışa sunuldu. Farklı tribün seçenekleriyle satışa çıkan biletlerin fiyatları da açıklandı. Saha içi paket 19.050 TL, Doğu-Batı alt tribünler 1.905 TL, Doğu-Batı üst tribünler 500 TL ve Kuzey-Güney kale arkası tribünleri ise 190,50 TL olarak belirlendi. Taraftarlar yoğun ilgi gösterirken biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI BİLETİ İÇİN PASSOLİG GEREKİYOR MU?

Biletleri www.passo.com.tr üzerinden satın alabilirsiniz.