Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, nerede, hangi gün?

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, lig aşamasının beşinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı sahasında konuk edecek. Avrupa arenasında kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Taraftarlar, Galatasaray - Aston Villa maçının hangi gün oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve karşılaşmaya hangi stadın ev sahipliği yapacağını araştırıyor.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Aston Villa karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında yapılacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın tarihi ve başlama saati UEFA ile Galatasaray'ın resmi fikstüründe de yer alıyor.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisini kendi sahasında ağırlayacak. Aston Villa'nın kulüp tarafından yayımlanan deplasman biletleri bilgilendirmesinde de karşılaşmanın adresi RAMS Park olarak açıklandı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ HAFTA?

Galatasaray - Aston Villa maçı, 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci hafta karşılaşması olacak. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasında toplam sekiz maç oynayacak. Aston Villa karşılaşmasının ardından Galatasaray'ın Avrupa fikstürü aralık ayında devam edecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI

Galatasaray'ın lig aşamasında Aston Villa maçından sonra oynayacağı karşılaşmaların tarihleri şöyle:

24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026: AEK - Galatasaray

19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin kalan maçlarının tarih ve saatleri UEFA'nın resmi fikstüründe yayımlandı.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Aston Villa karşılaşmasının yayıncı kuruluşuna ilişkin kesinleşmiş bir bilgiyi mevcut kaynaklarda doğrulayamıyorum. Yayın kanalı açıklandığında maç öncesinde güncel yayın programından kontrol edilmesi gerekiyor.