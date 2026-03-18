Galatasaray Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray'ın devler arenasındaki yol haritasını çizecek olan kura çekimi tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Futbolseverlerin odaklandığı "Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" başlığı altında, törenin hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı gibi merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Temsilcimizin Avrupa'daki rakipleriyle eşleşeceği bu tarihi anları kaçırmamak için rehberimizi takip edin.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ YAPILACAK MI

Avrupa futbolunun zirvesinde bu sezon stratejik bir değişikliğe gidiliyor. Edinilen bilgilere göre, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final aşaması için yeni bir kura çekimi gerçekleştirilmeyecek. Takımların yarı finale giden yoldaki rakipleri, daha önce belirlenen braketler üzerinden netlik kazanacak. Bu durum, temsilcimiz Galatasaray'ın bir sonraki turdaki muhtemel rakiplerinin şimdiden belli olduğu anlamına geliyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı ekibin çeyrek finaldeki rotası dev takımların mücadelesine kilitlenmiş durumda. Galatasaray, bir üst tura yükselmesi halinde PSG ile eşleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında, son 16 turu engellerini aşmayı başaran 8 dev takım çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. UEFA müsabaka departmanı tarafından onaylanan takvime göre, bu zorlu mücadeleler iki maçlı eleme usulüne göre Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Takımların yarı final vizesi alabilmek için sergileyeceği performanslar, futbol dünyasını ekran başına kilitleyecek.

ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLAR VE RÖVANŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Devler Ligi'nde yarı finale yükselecek ekiplerin belirleneceği çeyrek final etabında ilk düdük 7 Nisan'da çalacak. UEFA'nın resmi maç takvimine göre belirlenen kritik tarihler şu şekildedir:

• Çeyrek Final İlk Maçlar: 7 - 8 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak.

• Çeyrek Final İkinci Maçlar (Rövanşlar): 14 - 15 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

NİSAN AYINDA AVRUPA'DA FUTBOL ŞÖLENİ YAŞANACAK

Nisan ayının ilk yarısında oynanacak olan bu karşılaşmalar, Avrupa futbolunun en üst düzey rekabetine sahne olacak. Takımlar, 7-8 Nisan'daki ilk maçlarda avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkarken, 14-15 Nisan'daki rövanş mücadeleleriyle yarı finale adını yazdıran son 4 ekip kesinleşmiş olacak. Deplasman golü kuralının kalktığı yeni sistemde, her iki maçın toplam skoru turu geçen tarafı belirleyecek.