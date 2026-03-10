Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final muhtemel rakipleri kim?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak kritik mücadele öncesi gözler olası çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip turu geçmeyi başarırsa karşısına çıkabilecek güçlü rakipler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde muhtemel rakipleri ve çeyrek final senaryoları merak konusu oldu.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan doruğa çıkıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa devlerinden Liverpool FC ile kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve detayları belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının büyük desteğiyle sahaya çıkarken hedefini çeyrek final olarak belirledi.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa arenasındaki dev karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler TRT 1'i Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Fil Box ve Vodafone TV platformları üzerinden takip edebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınları aracılığıyla da maç izlenebilecek.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak olan Galatasaray – Liverpool karşılaşması 10 Mart Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev mücadele Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisinin karşılaşacağı maçta tempo ve heyecanın yüksek olması bekleniyor.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik mücadele İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların tamamen doldurması beklenen statta Galatasaray, avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

GALATASARAY TUR ATLARSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde gözler çeyrek finale çevrilecek. Sarı-kırmızılı ekip bir üst turda, Chelsea FC ile Paris Saint-Germain eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Bu nedenle Liverpool karşılaşması, Galatasaray'ın Avrupa yolculuğunda kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.