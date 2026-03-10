Haberler

Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final muhtemel rakipleri kim?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final muhtemel rakipleri kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın turu geçmesi halinde bir sonraki rakibinin kim olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların İngiliz devini elemesi durumunda çeyrek finalde karşılaşabileceği muhtemel rakipler ve eşleşme ihtimalleri gündemdeki yerini aldı. Peki Galatasaray, Liverpool'u elerse bir sonraki turda hangi takımla karşılaşacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak kritik mücadele öncesi gözler olası çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip turu geçmeyi başarırsa karşısına çıkabilecek güçlü rakipler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde muhtemel rakipleri ve çeyrek final senaryoları merak konusu oldu.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan doruğa çıkıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa devlerinden Liverpool FC ile kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve detayları belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının büyük desteğiyle sahaya çıkarken hedefini çeyrek final olarak belirledi.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa arenasındaki dev karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler TRT 1'i Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Fil Box ve Vodafone TV platformları üzerinden takip edebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınları aracılığıyla da maç izlenebilecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final muhtemel rakipleri kim?

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak olan Galatasaray – Liverpool karşılaşması 10 Mart Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev mücadele Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisinin karşılaşacağı maçta tempo ve heyecanın yüksek olması bekleniyor.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik mücadele İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların tamamen doldurması beklenen statta Galatasaray, avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

GALATASARAY TUR ATLARSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde gözler çeyrek finale çevrilecek. Sarı-kırmızılı ekip bir üst turda, Chelsea FC ile Paris Saint-Germain eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Bu nedenle Liverpool karşılaşması, Galatasaray'ın Avrupa yolculuğunda kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi

Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var