Galatasaray Roma'yla hiç maç yaptı mı, tarihteki Galatasaray Roma maçları ve sonuçları ne?

Galatasaray ile Roma arasındaki geçmiş maçların tarihleri ve sonuçları, iki takımın yeniden karşılaşması öncesinde taraftarların dikkatini çekiyor. Sarı-kırmızılıların İtalyan temsilcisi Roma ile daha önce oynadığı maçlar merak edilirken, futbolseverler Galatasaray Roma maçlarının sonuçlarını araştırmaya başladı.

GALATASARAY ROMA'YLA HİÇ MAÇ YAPTI MI?

Galatasaray ile İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma arasındaki geçmiş karşılaşmalar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İki takımın Avrupa kupalarında daha önce karşılaşıp karşılaşmadığı, oynanan maçların sonuçları ve Galatasaray'ın Roma karşısındaki performansı merak ediliyor. UEFA kayıtlarına göre Galatasaray ile Roma geçmişte hem UEFA Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

GALATASARAY İLE ROMA DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Evet. Galatasaray ile Roma, Avrupa kupaları tarihinde toplam 4 resmi maçta karşılaştı. Bu mücadelelerin ikisi 1992-93 sezonunda UEFA Kupası'nda, ikisi ise 2001-02 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynandı. Dört maçta Galatasaray 1 galibiyet alırken Roma da 1 kez kazandı, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY-ROMA MAÇLARI VE SONUÇLARI

İki takım arasındaki ilk karşılaşmalar 1992-93 sezonunda UEFA Kupası'nda gerçekleşti. Üçüncü turdaki ilk maçta Roma sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Rövanş karşılaşmasında ise Galatasaray sahasında Roma'yı 3-2 yendi. Ancak iki maçın toplamında Roma turu geçen taraf oldu.

Galatasaray ile Roma arasındaki geçmiş maçlar kronolojik olarak şöyle:

• 25 Kasım 1992: Roma 3-1 Galatasaray

• 9 Aralık 1992: Galatasaray 3-2 Roma

• 20 Kasım 2001: Galatasaray 1-1 Roma

• 13 Mart 2002: Roma 1-1 Galatasaray

GALATASARAY ROMA'YA KARŞI KAÇ KEZ KAZANDI?

Galatasaray, Roma ile oynadığı 4 resmi karşılaşmada 1 galibiyet elde etti. Roma da 1 kez kazanırken iki takım arasındaki diğer iki mücadele beraberlikle tamamlandı.

Gol istatistiklerinde ise Roma'nın üstünlüğü bulunuyor. Dört karşılaşmada Roma 7 gol atarken Galatasaray rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

GALATASARAY-ROMA MAÇLARI HANGİ KUPALARDA OYNANDI?

Galatasaray ile Roma arasındaki ilk iki karşılaşma 1992-93 sezonunda UEFA Kupası üçüncü turunda oynandı. İki takım daha sonra 2001-02 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci grup aşamasında karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki mücadelede de taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY ROMA MAÇLARINDA EN FARKLI SKOR NE OLDU?

Galatasaray ile Roma arasındaki resmi maçlarda en farklı skor, Roma'nın 1992 yılında kendi sahasında aldığı 3-1'lik galibiyet oldu. Galatasaray ise aynı eşleşmenin rövanşında Roma'yı 3-2 mağlup ederek serideki tek galibiyetini elde etti.

GALATASARAY-ROMA REKABETİNDE SON DURUM

İki takımın Avrupa kupalarındaki resmi geçmişine bakıldığında rekabetin oldukça dengeli olduğu görülüyor. Galatasaray ve Roma dörder kez karşılaşırken her iki takımın da birer galibiyeti bulunuyor. İki mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Dolayısıyla Galatasaray-Roma eşleşmesinde geçmiş maçlara göre belirgin bir taraf üstünlüğünden söz etmek mümkün değil. Sarı-kırmızılıların Roma karşısındaki tek galibiyeti 1992 yılında gelirken, son iki resmi karşılaşma da 1-1'lik skorlarla tamamlandı.