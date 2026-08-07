Galatasaray Rafael Leao ile anlaştı mı?

Galatasaray'da Rafael Leao transferi taraftarların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. İddialara göre sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli futbolcuyla maaş konusunda prensip anlaşmasına ulaşırken Milan ile yapılacak görüşmeler kritik önem taşıyor. Galatasaray'ın Leao için kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu içeren formül üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Rafael Leao Galatasaray'a gelecek mi, Galatasaray Leao ile anlaştı mı? Sorularının yanıtı transfer sürecindeki gelişmelerle netleşecek.

RAFAEL LEAO GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için Milan ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak amacıyla İtalyan kulübüyle temas halinde olduğu öne sürülürken, taraflar arasındaki bonservis görüşmelerinin transferin kaderini belirlemesi bekleniyor.

Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao için İtalyan ekibinin yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia ediliyor. Galatasaray'ın ise yıldız futbolcu için yaklaşık 35 milyon euroluk teklif yaptığı ve bu teklifin Milan tarafından kabul edilmediği öne sürülüyor.

Öte yandan Leao'nun Galatasaray'dan yıllık 9 milyon euro maaş talep ettiği ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Ancak bu bilgilerin tamamı basına yansıyan iddialara dayanıyor.

Şu ana kadar Galatasaray, Milan veya Rafael Leao tarafından transfer görüşmelerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle transferin tamamlandığını söylemek için kulüplerden gelecek resmi açıklamanın beklenmesi gerekiyor.

RAFAEL LEAO TRANSFERİNDE SON DURUM

Galatasaray'ın Rafael Leao ilgisi transfer döneminin dikkat çeken başlıklarından biri olurken, taraflar arasındaki görüşmelerin hangi noktada olduğu merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldız için şartları değerlendirdiği ve Milan'ın bonservis talebine uygun bir formül aradığı iddia ediliyor.

Leao'nun Galatasaray'a transferi konusunda şu an için kesinleşmiş resmi bir anlaşma bulunmuyor. Transfer döneminin devam etmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin sürecin yönünü belirlemesi bekleniyor.

RAFAEL LEAO'NUN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Portekizli yıldız Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkan futbolcu, Milan'ın önemli hücum oyuncuları arasında yer alıyor.

Geride kalan sezonda Milan formasıyla 31 resmi maçta görev yapan Leao, toplam 1.968 dakika sahada kaldı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asist üretti. Leao ayrıca sezon içerisinde 5 sarı kart gördü.

RAFAEL LEAO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting CP'nin altyapısında başlayan Rafael Leao, kısa süre içerisinde A takıma yükseldi. 2018 yılında Fransa'nın Lille takımına transfer olan futbolcu, burada gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinden Milan'ın yolunu tuttu.

Rafael Leao'nun profesyonel kariyerindeki kulüpleri şöyle:

• 2016: Sporting CP altyapısı

• 2017-2018: Sporting CP A Takımı

• 2018-2019: Lille

• 2019-günümüz: Milan

Milan formasıyla uzun yıllardır mücadele eden Portekizli futbolcu, İtalyan ekibinde önemli bir rol üstlendi. Leao'nun Milan kariyerinde 218 resmi karşılaşmada 64 gol kaydettiği belirtiliyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların hücum hattını güçlendirmek için Rafael Leao ismini gündemine aldığı yönündeki iddialar taraftarların da büyük ilgisini çekti.

Ancak Leao transferiyle ilgili şu aşamada kulüpler tarafından doğrulanmış bir anlaşma bulunmuyor. Galatasaray ile Milan arasındaki olası bonservis görüşmelerinin yanı sıra oyuncunun sözleşme şartlarının da transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.

Rafael Leao'nun Galatasaray'a transfer olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmeler ve kulüplerden gelecek resmi açıklamalar sonrasında netlik kazanacak.