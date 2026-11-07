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, Galatasaray Amedspor maçında neden saygı duruşu yapılıyor, Süper Lig maçlarında neden saygı duruşu yapılıyor?

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, Galatasaray Amedspor maçında neden saygı duruşu yapılıyor, Süper Lig maçlarında neden saygı duruşu yapılıyor?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amedspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin dikkatini çeken bir detay var. Maç öncesinde saygı duruşunda bulunulacak, kulüpler de dilerse siyah kol bandıyla sahaya çıkabilecek. Taraftarlar, Galatasaray'ın neden siyah bant taktığını ve Süper Lig maçlarında neden saygı duruşu yapıldığını araştırıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü nedeniyle 6-11 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. İşte saygı duruşu ve siyah kol bandına ilişkin bilinenler.

 

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇINDA NEDEN SAYGI DURUŞU YAPILIYOR?

Galatasaray Amedspor maçı öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Karşılaşma, TFF'nin saygı duruşu kararı aldığı 6-11 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanıyor.

SÜPER LİG MAÇLARINDA NEDEN SAYGI DURUŞU YAPILIYOR?

Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel lig maçlarında, Atatürk'ün ölümünün yıl dönümü olan 10 Kasım nedeniyle saygı duruşunda bulunuluyor. TFF, her yıl Kasım ayında oynanan maçlarda Atatürk'ü anmak amacıyla bu uygulamayı hayata geçiriyor.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü nedeniyle 6 Kasım - 11 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabilecektir."

SAYGI DURUŞU HANGİ MAÇLARDA YAPILACAK?

Saygı duruşu, 6-11 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçlarından önce yapılacak. Bu kapsamda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanacak karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

ATATÜRK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, her yıl 10 Kasım'da yurt genelinde düzenlenen törenlerle anılıyor. 10 Kasım günü saat 09.05'te tüm yurtta hayat duruyor, sirenler çalıyor ve saygı duruşunda bulunuluyor.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul'daki RAMS Park'ta başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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