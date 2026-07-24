Galatasaray Monza maçı tv100'de mi, S Sport'ta mı yayınlanacak, Galatasaray Monza şifresiz mi?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın Monza ile oynayacağı mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın hangi platformda yayınlanacağını araştırıyor. Galatasaray-Monza hazırlık maçının TV100 veya S Sport ekranlarında olup olmayacağı ile karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. İşte Galatasaray-Monza maçının yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri.

GALATASARAY-MONZA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? GALATASARAY-MONZA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Monza ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin sezon öncesi performansını görmek isteyen taraftarlar, mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve şifreli olup olmadığını araştırıyor. İşte Galatasaray-Monza hazırlık maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair merak edilenler.

GALATASARAY-MONZA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Monza arasında oynanacak hazırlık karşılaşması S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak. Mücadele televizyon kanalından değil, dijital yayın platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY-MONZA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Monza hazırlık maçı şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin S Sport Plus üyeliğine sahip olmaları gerekiyor. Maç, platformun internet yayını ve desteklenen akıllı cihazlar üzerinden takip edilebilecek.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Galatasaray-Monza mücadelesi S Sport Plus üzerinden internet bağlantısı bulunan bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve uyumlu akıllı televizyonlardan izlenebilecek. Platform, dijital yayın hizmetini abonelik sistemiyle sunarken yayınlar şifreli olarak gerçekleştiriliyor.

GALATASARAY-MONZA MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık maçı 24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak.

GALATASARAY-MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede ilk düdük saat 21.00'de çalacak. Karşılaşma, Galatasaray'ın yeni sezon öncesindeki önemli hazırlık sınavlarından biri olacak.

GALATASARAY-MONZA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık karşılaşmasına Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya'da güçlü rakibi karşısında yeni sezon öncesi son provasını yapacak.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇINDA SON DURUMUNU GÖSTERECEK

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni transferlerin uyumunu artırmak ve takımın oyun planını geliştirmek amacıyla hazırlık maçlarına büyük önem veriyor. Monza karşılaşması da hem teknik heyet hem de taraftarlar açısından takımın son durumunu değerlendirmek adına önemli bir test niteliği taşıyor.