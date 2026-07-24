Galatasaray Monza maçı ne maçı, hazırlık maçı mı, Avrupa maçı mı?

Galatasaray ile Monza arasında oynanacak mücadele öncesinde "Hazırlık maçı mı, Avrupa kupası maçı mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Yeni transferlerin performansını görmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın resmi bir turnuva kapsamında mı yoksa sezon öncesi hazırlık programı çerçevesinde mi oynandığını öğrenmek istiyor. Galatasaray-Monza maçı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel bir hazırlık karşılaşması olarak oynanacak.

GALATASARAY-MONZA MAÇI HAZIRLIK MAÇI MI?

Evet. Galatasaray ile Monza arasında oynanacak karşılaşma, yeni sezon öncesi hazırlık kampı kapsamında düzenlenen özel bir hazırlık maçıdır. Mücadele herhangi bir resmi lig, Avrupa kupası ya da kupa organizasyonunun parçası değildir. Teknik heyetler, bu maçta oyuncuların son durumunu görerek yeni sezon planlamasına yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

GALATASARAY-MONZA MAÇI AVRUPA MAÇI MI?

Hayır. Galatasaray-Monza karşılaşması UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanmıyor. Karşılaşma tamamen sezon öncesi hazırlık programı çerçevesinde organize edilen özel bir mücadele niteliği taşıyor.

GALATASARAY-MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak Galatasaray-Monza hazırlık maçı, S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele televizyon kanallarından değil, dijital yayın platformu aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY-MONZA MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık karşılaşması S Sport Plus üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin aktif S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

GALATASARAY-MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık mücadelesi, 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, yeni sezon öncesinde sarı-kırmızılı ekibin performansını görmek isteyen taraftarlar tarafından yakından takip edilecek.

GALATASARAY-MONZA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşması, Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray, kamp çalışmaları kapsamında güçlü rakibi Monza karşısında yeni sezon öncesi önemli bir prova yapacak.