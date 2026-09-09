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Galatasaray maçı hangi kanalda? Sporting Lizbon Galatasaray maçı nereden izlenir, şifresiz mi yayınlanacak?

Galatasaray maçı hangi kanalda? Sporting Lizbon Galatasaray maçı nereden izlenir, şifresiz mi yayınlanacak?
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting ile karşılaşacak. Futbolseverler mücadele öncesinde “Galatasaray maçı hangi kanalda?” ve “Sporting Lizbon Galatasaray maçı nereden izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting ile karşı karşıya gelecek. Portekiz'de oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Sporting Lizbon Galatasaray maçı nereden izlenir? İşte karşılaşmaya ilişkin yayın bilgileri.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting ile oynayacağı karşılaşma, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 22.00'de başlayacak. Böylece Galatasaray taraftarları ve karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden canlı takip edebilecek.

Karşılaşmanın yayın bilgileri kapsamında Galatasaray-Sporting mücadelesi için belirtilen kanallar TRT 1 ve Tabii platformu olacak.

GALATASARAY-SPORİNG MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Sporting arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Sporting Lizbon Galatasaray maçı, TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, belirtilen yayın seçeneklerini kullanabilecek.

Mücadele, Sporting'in sahasında, başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 22.00 olarak açıklandı.

Galatasaray ile Sporting arasındaki maçın yayın adresi olarak TRT 1 ve Tabii platformu öne çıkıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatinde bu yayın seçenekleri üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

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